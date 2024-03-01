وزيرة التضامن: تنفيذ مشروع تحسين المعيشة بالمنيا لكثرة العاملين بالزراعة

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن المحافظة تتنوع فيها الأنشطة الاقتصادية المختلفة، خاصة في مجال الزراعة التي تتميز بها المحافظة، مؤكدًا أن مشروع تحسين سبل العيش والتمكين الاقتصادي للمتضررين من فيروس كورونا، من المشروعات المهمة التي استطاعت أن تغير من حياة النساء بالقرى، وتعمل على تحسين الحياة.

من جهتها، أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن اختيار محافظة المنيا يأتي لأن بها حوالي 40% يعمل بمجال الزراعة، وخير المحافظة ليس على المنيا فقط، وإنما على مستوى محافظات مصر، كذلك اختيار منظمة الأغذية لأنها تعني بالبيئة والإنسان.

وأضافت أن المشروع يهدف إلى استهداف طرق حديثة للزراعة ويعزز قدرات السيدات العاملات بالزراعة وقد ساهم المشروع في إنتاج المطابخ التعليمة.

وقالت إن الدولة تعزز من الحفاظ على الأرض الزراعية، واسترداد الأراضي التي فقدتها في الأعوام الماضية.

وأشارت الوزيرة إلى أنه من خلال المطابخ التعليمية يتم توعية السيدات بالغذاء الصحيح، لذلك هناك اهتمام بالزراعة والبحوث الزراعية، والمنظمة تدعم الكثير من الدول سواء النامية أو المتقدمة.

وأكدت أن كل مشروع نتعلم منه جديد ونتوسع فيه، فإن موضوع الصوب الزراعية زاد في محافظة المنيا، وسوف نستمر في التعاون مع المنظمة، ووجَّهت التحية للسيدات العاملات في المشروع، حيث وجدت رؤية السيدات المصريات ونوصيها خيرًا بالأسرة.

وأشارت إلى أن المنيا تحصل على أكثر من 10% من تمويل "تكافل وكرامة"، فيما تم الاتفاق على أن المستفيدين من "تكافل وكرامة" سوف نقدم لهم مشروعات تساعدهم على تحسين مستوى المعيشة.

بدوره، قال "شو دونيو"، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، إن مصر تتميز بحضارة عريقة امتدت لأكثر من 8 آلاف عام، و"أنا شخصيًا قد عشت في مقاطعة مسلمة في الصين لحوالي 7 أعوام، وساهمت معهم في محاولة القضاء على الفقر، ومن هنا تربطني علاقة مع العالم المسلم من خلال العمل معًا، وبدأنا العمل وكان النصيب الفرد في ذلك الوقت حوالي 1000 دولار وعندما انتهيت من المشروع أصبحت 10 آلاف دولار، وبذلك تحولت حياتهم إلى الأفضل".

وأضاف مدير منظمة الأغذية والزراعة: "كان عدد سكان المقاطعة التي كنت أسكن فيها حوالي 6 ملايين أغلبهم من المسلمين، ونتيجة للقيادة في المحافظة ومشاركة النساء والشباب بالاستعانة بالقطاع الخاص، تحولت حياتهم إلى الأفضل".

وتابع: "إن فكرة مشروع تحسين المعيشة والذي يتم تنفيذه في محافظة المنيا، سوف يتم تنفيذها هنا بشكل أفضل نتيجة لتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزارة التضامن الاجتماعي، وفي ذلك يمكنكم الاعتماد علينا".

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