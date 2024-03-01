الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مدير "فاو": الرئيس السيسي يسعى إلى تحسين جودة الحياة في مصر

الزيارة
الزيارة

قال "شو دونيو" المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يسعى دائماً إلى تحسين جودة الحياة، وهذا هو التوجه الذي نتبعه نحن أيضاً، حيث لدينا نفس الهدف والاستراتيجية.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن، لمشروع تحسين العيش في قرى حياة كريمة وتمكين المرأة الريفية في محافظة المنيا، برفقة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وعدد من القادة التنفيذيين والشعبية.

بدأت الزيارة بمشروع الخيار الذي أثنى عليه مدير المنظمة، مشيراً إلى أنه من الأصناف المميزة جداً من الخيار وأحد الأصناف ذات الجودة العالية، وتم استعرض مدير المنظمة طرق الاستثمار وعوامل النجاح الاقتصادي من خلال المشروعات التي تسهم في تحسين جودة حياة الأشخاص.

ورحب اللواء أسامة القاضي بوزيرة التضامن وممثل الفاو، وقال إن وزارة التضامن الاجتماعي لا تدخر جهدا في تخفيف العبء عن المواطنين.

ووصلت منذ قليل الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إلى محافظة المنيا رفقة وفد منظمة “فاو” وكان في استقبالها اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

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