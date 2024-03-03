الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن حملة هنوصلك تواصل فعاليتها على مستوى المحافظات وبالتنسيق مع مكاتب التأهيل المتنقلة ومؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر المصرى.

وأكدت الوزارة، أنه تم تنفيذ حوالي 1220 حملة على مستوى القرى والمراكز والمحافظات باستهداف 23 محافظة وبمشاركة 194 مكتب تاهيل متنقل وباستهداف 907 قرية على مستوى الجمهورية.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة للاشخاص ذوي الاعاقة

وأضافت وزارة التضامن، أنه يمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة للاشخاص ذوي الاعاقة من خلال اتباع الخطوات التالية.

- الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

- اضغط على "خدمات ذوي الاعاقة".

- ثم اضغط على "استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة".

- أدخل الرقم القومي الخاص المكون من 14 رقما، ثم اضغط على كلمة "بحث" من هنا.

مميزات البطاقة

أما فيما يخص مميزات البطاقة، أشارت الوزارة الى انها تحمل العديد من المميزات وهى:-

الجمع بين معاشين.

التعيين بنسبة 5% من العاملين بالوظائف الحكومية.

الكشف المجانى في المستشفيات الحكومية.

الإعفاء من الضرائب على الأجهزة التعويضية.

الدمج في مدارس التعليم الأساسى لاشخاص ذوي الإعاقة.

الدمج في المعاهد والجامعات.

الاعاقات الشديدة

وعن حالات الاعاقات الشديده وبالغة الشده طبقا لمنشور وزارة التضامن الاجتماعى رقم 7 لسنة 2022، أوضحت الى ضرورة التوجة الى اقرب مكتب تأهيل لها مباشرة، مع تقرير طبى معتمد لإجراء التقييم الوظيفي. واستخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

الاعاقات التى شملها المنشور الوزارى هى بتر متعدد الاطراف او بتر فى طرف واحد، الشلل الرباعى، والدماغى

ضمور العضلات ( وهو شلل الاطفال بطرف واحد او اكثر )، حالات كف البصر، متلازمة داون والإعاقات الذهنية الأخرى (على أن يكون معدل الذكاء ٣٥ او اقل)، الاعاقات المتعددة، طيف التوحد والقزامة.

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