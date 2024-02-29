38 مليار جنيه.. صرف معاشات مارس بالزيادة الجديدة

أكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، جاهزية الهيئة لصرف معاشات شهر مارس بالزيادة الجديدة التي وجَّه بها رئيس الجمهورية بنسبة 15% بحد أقصي 1890 جنيهًا، يستفيد منها ما يُقارب من 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق.

وأشار عوض إلى أن الزيادة تأتي تطبيقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإقرار أكبر حزمة حماية اجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، والتي جاءت ترجمة عملية لشعور الرئيس بالمواطن المصري بصفة عامة، وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بصفة خاصة.

وتابع أنه فور صدور التوجيهات الرئاسية كانت الهيئة في حالة انعقاد دائم حتى الانتهاء من وضع مشروع القانون لعرضه على مجلس الوزراء ومن ثم مجلس النواب، لإقراره تمهيدًا للتنفيذ.

انفوجراف لصرف معاشات مارس 2024

وأشار عوض إلى أن تكلفة صرف الزيادة بلغت 66 مليار جنيه تتحملها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سنويًا، وأن تكلفة تبكير صرف المعاشات التي تبدأ من مارس بدلًا من يوليو، قد بلغت ما يُقارب من 22 مليار جنيه.

وأضاف أن حالات المعاش التي تُستحَق خلال الفترة من 1/3/2024 وحتى 30/6/2024 سوف تستفيد من تلك الزيادة اعتبارًا من تاريخ استحقاق المعاش.

ووجَّه عوض خالص الشكر والتقدير إلى رئيس الجمهورية على إقرار حزمة الرعاية الاجتماعية الأخيرة، التي تهدف إلى توفير كل سبل الحماية الاجتماعية للمواطن المصري، كما وجّه خالص التهاني للقيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة المصرية وشعب مصر العظيم وفي القلب منهم أصحاب المعاشات والمستحقون بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.