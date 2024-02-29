الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

38 مليار جنيه.. صرف معاشات مارس بالزيادة الجديدة

اللواء جمال عوض رئيس
اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين

أكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، جاهزية الهيئة لصرف معاشات شهر مارس بالزيادة الجديدة التي وجَّه بها رئيس الجمهورية بنسبة 15% بحد أقصي 1890 جنيهًا، يستفيد منها ما يُقارب من 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق. 

جمال عوض: 22 مليار جنيه قيمة تبكير المعاشات لـ4 أشهر

وأشار عوض إلى أن الزيادة تأتي تطبيقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإقرار أكبر حزمة حماية اجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، والتي جاءت ترجمة عملية لشعور الرئيس بالمواطن المصري بصفة عامة، وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بصفة خاصة.

وتابع أنه فور صدور التوجيهات الرئاسية كانت الهيئة في حالة انعقاد دائم حتى الانتهاء من وضع مشروع القانون لعرضه على مجلس الوزراء ومن ثم مجلس النواب، لإقراره تمهيدًا للتنفيذ.

انفوجراف لصرف معاشات مارس 2024

وأشار عوض إلى أن تكلفة صرف الزيادة بلغت 66 مليار جنيه تتحملها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سنويًا، وأن تكلفة تبكير صرف المعاشات التي تبدأ من مارس بدلًا من يوليو، قد بلغت ما يُقارب من 22 مليار جنيه.

وأضاف أن حالات المعاش التي تُستحَق خلال الفترة من 1/3/2024 وحتى 30/6/2024 سوف تستفيد من تلك الزيادة اعتبارًا من تاريخ استحقاق المعاش.

ووجَّه عوض خالص الشكر والتقدير إلى رئيس الجمهورية على إقرار حزمة الرعاية الاجتماعية الأخيرة، التي تهدف إلى توفير كل سبل الحماية الاجتماعية للمواطن المصري، كما وجّه خالص التهاني للقيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة المصرية وشعب مصر العظيم وفي القلب منهم أصحاب المعاشات والمستحقون بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم. 

جمال عوض معاشات معاش رئيس الجمهورية مارس

مواد متعلقة

"التضامن" لـ"الدستور": قوافل "بالوعى مصر بتتغير" تعمل على حماية وتنمية سكان المناطق المطورة

"التضامن" لـ"الدستور": قوافل "بالوعى مصر بتتغير" استهدفت 7 مناطق بديلة للعشوائيات

السفير البريطانى فى مصر يتابع مشروعات التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى ويتفقد وحدة الطود الاجتماعية بالأقصر

"التضامن الاجتماعي" تدشن سادس قافله تنموية بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات بمنطقة أرض الخيالة

بنات عين شمس تستضيف مبادرة "صحتك تهمنا" بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر

"هنوصلك" تشارك فى ملتقى توظيفى لتوفير فرص عمل لـ"اشخاص ذوي الإعاقة"

وفد سعودى يزور صندوق علاج الإدمان للاطلاع على تجربته فى خفض الطلب على المخدرات

التضامن توقع عقد إسناد لإدارة مشروع مركز الكفالة الوطنى لمؤسسة الوداد الخيرية

الأكثر قراءة

عاجل.. إسرائيل تواجه ضغوطًا كبرى لوقف الحرب.. ومصر تبعث برسالة طمأنينة لغزة

عاجل| رئيس الوزراء: تسلَّمنا 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة "رأس الحكمة".. ونتسلم غدًا 5 مليارات دولار أخرى

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

هصورك فيديو وأنا بدبحك.. التحقيقات تفجر مفاجآت فى مقتل طالب الدقهلية

38 مليار جنيه.. صرف معاشات مارس بالزيادة الجديدة

بعد عودتها للحياة.. حديقة الأندلس بطنطا مقصد أهالي الغربية للتنزه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة شارع الرشيد إلى 104 شهداء و760 مصابًا

ارتفاع عدد شهداء مجزرة شارع الرشيد فى غزة إلى 70

نيوزيلندا تعلن فرض عقوبات على مُستعمرين لتورطهم بهجمات فى الضفة الغربية