الخميس 29 فبراير 2024
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مصر

"التضامن" لـ"الدستور": قوافل "بالوعى مصر بتتغير" تعمل على حماية وتنمية سكان المناطق المطورة

قوافل بالوعي مصر
قوافل "بالوعي مصر بتتغير

قال أحمد شاهين مستشار منصة التواصل التفاعلي بوزارة التضامن، إن قوافل "بالوعي مصر بتتغير" تستهدف توفير الحماية والرعاية والتنمية للمناطق المطورة بديلة العشوائيات.

وأكد "شاهين" لـ"الدستور"، أن هناك تعاونًا مع وزارة الصحة والسكان لتوفير الخدمات الصحية لأهالي سكان المناطق بديلة العشوائيات ضمن قوافل "بالوعي مصر بتتغير"، موضحًا أن الخدمات الطبية تستهدف توفير الكشف الطبي لعدد من التخصصات منها العيون والنساء وكشف الإعاقة وغيرها، بالإضافة إلى توفير الأدوية اللازمة لهذه الأسر.

وأشار إلى أن هناك تعاونًا مع وزارة الثقافة من خلال أنشطة للأطفال بإقامة منطقة ألعاب ترفيهية وتعليمية للأطفال وعروض مسرحية ومسرح للعرائس وغيرها من الأنشطة الأخرى، مضيفًا أن هناك تعاونًا أيضًا مع بنك ناصر الاجتماعي كأحد أذرع وزارة التضامن يتم من خلاله توفير قروض "مستورة "الميسرة للسيدات وفقًا للشروط الموضوعة في هذا الشأن وأهمها القراءة والكتابة أو حصولها على برامج محو الأمية، حيث تم تلقي طلبات الراغبين فى الحصول على مشروعات متناهية الصغر سواء خدمية أو تجارية.

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وأكد أنه تيسيرًا على سكان مناطق بديلة العشوائيات تم فتح باب التقديم الجديد لبرنامج "تكافل وكرامة" بغض النظر عن عنوان المسكن، ويأتي هذا بناءً على القرار الوزاري بإعفاء المنتقلين للسكن بمناطق الجديدة من شرط التقديم بنطاق العنوان المدون بالبطاقة، ويأتي بشرط تقديم صورة من إيصال استلام الوحدة السكنية.
 

ولفت إلى أن القافلة تنشر التوعية بخدمات التأهيل لذوي الإعاقة بهدف مساعدة المستفيدين من ذوي الإعاقة في خدمات الاستعلام والتسجيل، وتسجيل طلباتهم في الحصول علي أطراف صناعية، أجهزة تعويضية وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لتأهيلهم ودمجهم في المجتمع.

 

وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، حملة "بالوعى مصر بتتغير للأفضل" بهدف تكوين قيم واتجاهات وسلوكيات مجتمعية إيجابية، تؤدي إلى تحسين جودة الحياة لكافة أفراد الأسرة، وتعزيز جهود التنمية المستدامة للدولة، حيث تعمل على نشر الوعى بالموضوعات المستهدفة، بالإضافة إلى توجيه الأسر إلى أماكن توفير الخدمات والمستندات اللازمة للحصول على الخدمة.

أحمد شاهين منصة التواصل التفاعلي التضامن سكان المناطق بديلة العشوائيات وزارة الثقافة بنك ناصر

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