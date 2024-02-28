الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"هنوصلك" تشارك فى ملتقى توظيفى لتوفير فرص عمل لـ"اشخاص ذوي الإعاقة"

ذوي الإعاقة
ذوي الإعاقة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن حملة هنوصلك لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، ستشارك فى ملتقى خطوة للتوظيف، السبت المقبل، داخل الحرم اليوناني.
وأضافت عبر موقعها الالكتروني، أن ملتقى خطوة يستهدف توصيل الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على شهادات عليا بأكثر من 30 شركة من أكبر الشركات في مصر للتوظيف. 

وأكدت الوزارة أنه يمكن التسجيل في ملتقى خطوة للتوظيف من خلال الرابط التالي:
https://khatwa.helmegypt.org/job-seekers-registration/

وتستهدف حملة هنوصلك إصدار بطاقة خدمات متكاملة لحوالي مليون من أشخاص ذوي الاعاقة.

مميزات بطاقة الخدمات 

يمكن للمستفيد من ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين.

الحق فى التعيين وذلك بنسبة 5% من أعداد العاملين بالوظائف الحكومية.

للمستفيد الحق فى الكشف المجانى بالمستشفيات.

يحصل على اعفاء ضريبي على الأجهزة التعويضية.

الدمج في مدارس التعليم الأساسى لاشخاص ذوي الإعاقة.

للطلاب الحاصلين على بطاقة الخدمات الدمج في المعاهد والجامعات.

التضامن توقع عقد إسناد لإدارة مشروع مركز الكفالة الوطنى لمؤسسة الوداد الخيرية

 

 

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