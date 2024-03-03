عضو بالتحالف الوطنى: توزيع 68 مشروعًا على سيدات بنى سويف

قامت وحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، بتوزيع نحو 68 مشروعًا لسيدات قرى دلاص بمركز ناصر وسدمنت الجبل بمركز إهناسيا، وبياض العرب بمركز بنى سويف.

وأكدت الهيئة أن هذا الدعم يأتي ضمن أنشطة مشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات الريفية الفقيرة، الذي يستهدف المزارعين والسيدات في المجتمعات الريفية ويشمل عدة أنشطة منها تسليم مشروعات صغيرة «15 بطة مسكوفي، و2 شيكارة علف بادي 25 كيلو، و12 صنف أدوية» لكل حالة مستفيدة، إضافة لتنفيذ لقاء توعوي بوجود طبيب بيطري لتدريب السيدات على الطرق السليمة للتربية، وطرق الحفاظ على المشروع، للاستفادة منه وزيادة دخل الأسرة.