الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

عضو بالتحالف الوطنى: توزيع 68 مشروعًا على سيدات بنى سويف

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قامت وحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، بتوزيع نحو 68 مشروعًا لسيدات قرى دلاص بمركز ناصر وسدمنت الجبل بمركز إهناسيا، وبياض العرب بمركز بنى سويف.

وأكدت الهيئة أن هذا الدعم يأتي ضمن أنشطة مشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات الريفية الفقيرة، الذي يستهدف المزارعين والسيدات في المجتمعات الريفية ويشمل عدة أنشطة منها تسليم مشروعات صغيرة «15 بطة مسكوفي، و2 شيكارة علف بادي 25 كيلو، و12 صنف أدوية» لكل حالة مستفيدة، إضافة لتنفيذ لقاء توعوي بوجود طبيب بيطري لتدريب السيدات على الطرق السليمة للتربية، وطرق الحفاظ على المشروع، للاستفادة منه وزيادة دخل الأسرة.

تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى.. انطلاق الموسم الثالث من مسابقة أبوهشيمة للمشروعات الناشئة بجوائز مالية ضخمة

التحالف الوطني القبطية الإنجيلية مظلة التحالف الوطني بني سويف مظلة التحالف

مواد متعلقة

صناع الخير: إجراء جراحات بالعيون لعدد من أهالى قرية سفلاق بسوهاج

التضامن: إقبال كبير على برنامج "بالوعي مصر بتتغير" في المناطق المطورة

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

القباج: الدستور المصرى كفل حصول المرأة على المناصب القيادية فى دوائر صنع القرار

وزيرة التضامن تشهد احتفالية "مؤسسة فاهم"بمائة نشاط فى ملف الصحة النفسية

مصر وقطر توقعان مذكرة تفاهم للتعاون فى قطاعات ذوى الإعاقة والطفولة ورعاية كبار السن

المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" يطلق مبادرة تستهدف أبناء المناطق الحدودية

بالإنفوجراف.. حصاد التضامن الاجتماعى فى أسبوع لرصد أنشطة الوزارة

الأكثر قراءة

عاجل| الصفقة الصينية.. أكبر منطقة صناعية على البحر المتوسط باستثمارات مليارية

عاجل| تشترى ولا تبيع؟.. نصيحة مهمة من رئيس شعبة الذهب للمواطنين

مشاجرة داخل سرادق عزاء الموسيقار حلمى بكر بالحامدية الشاذلية

عاجل.. الدولار يواصل الهبوط لـ40 جنيهًا فى السوق السوداء والذهب يخسر 1300 جنيه

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

معهد الفلك يُصدر بيانًا حول موعد أول أيام رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«كاندى كراش».. نضال المُهرجين فى مسرح «الشمس»

وائل لطفي

ملامح تصحيح المسار

محمد العسيري

حلمى بكر الذى لا يعرفه أحد

محمود خليل

«بدرالدين».. و«كروان التلاوة»

ماجد حبته

.. ومدير «الفاو» فى القاهرة

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار والاستيطان": 1195 اعتداء للاحتلال ومستعمريه خلال فبراير

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين