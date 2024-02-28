الأربعاء 28 فبراير 2024
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سياسي

تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى.. انطلاق الموسم الثالث من مسابقة أبوهشيمة للمشروعات الناشئة بجوائز مالية ضخمة

جريدة الدستور

أعلن رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي انطلاق الموسم الثالث من مسابقة أبوهشيمة للمشروعات الناشئة STARTUP POWER، والتي تقام تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وكشف "أبوهشيمة" عن عدد من المفاجآت هذا الموسم، يأتي على رأسها مضاعفة الجوائز هذا الموسم عن المواسم السابقة ٤ مرات، بالإضافة إلى رفع السن للمتقدمين من 35 عامًا إلى 40 عامًا، ليصح السن المقبول لتقديم الأفكار من 21 عامًا إلى 40 عامًا.

وتتبنى المسابقة هذا العام دعم الأفكار التي تتعلق بالذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأخضر وتصنيع الحاصلات الزراعية، فقررت المسابقة تخصيص جوائز إضافية للأفكار المتميزة في المجالات سالفة الذكر.

جدير بالذكر أن الموسمين الماضيين من المسابقة تقدم لها ما يزيد علي 15 ألف متسابق، من مختلف محافظات الجمهورية، وغطت كافة المجالات الصناعية والزراعية والتكنولوجية. 

تقام المسابقة بالتعاون مع جهاز دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يتولى إعداد برنامج تدريبي على أعلى مستوى، لمساعدة المتسابقين في تقديم أفكارهم بأفضل شكل ممكن، وتحقيق الاستدامة بعد الفوز في المسابقة.

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