"التحالف الوطنى": 2500 مستفيد من خدمات القوافل الطبية المجانية بالباجور

نظم التحالف الوطنى للعمل الاهلى والتنموي بمحافظة المنوفية، قوافل طبية مجانية بقرى مركز الباجور بمحافظة المنوفية، بدأت السبت الماضي وانتهت اليوم الأربعاء، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين والأسر الأولى بالرعاية بقرى ونجوع الباجور.

وأكدت دكتورة سحر إبراهيم سميح، مسئول القوافل بالتحالف للعمل الأهلى والتنموي بمحافظة المنوفية، أنه تم الكشف بالمجان على أكثر من 2500 مواطن، وتم تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 254 مستفيدا بقرية الخضرة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية.

في السياق ذاته، قدمت جمعية الأورمان خدماتها الطبية، لذوي الهمم من غير القادرين، حيث سلمت (620) جهاز تعويضي وسماعة طبية على مستوى قرى ومراكز محافظة المنوفية.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن تسليم الاجهزة التعويضية والأطراف الصناعية بمثابة مشروع تنموى للارتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحى الحياة حتى يصبح شخصًا معًا مثل الآخرين فى مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسئولية دون أن يكون عبئًا على الآخرين.