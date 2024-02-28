رئيس جامعة المنوفية يستقبل وفد النادي الأهلي لبحث إنشاء فرع للأكاديمية

استقبل الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، الكابتن محمد عبد المنعم “شطة” لاعب النادي الأهلي والمدير الفني السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، ومدير أكاديميات النادي لكرة القدم، والكابتن أحمد نخلة، ووفد النادي تمهيدا لإنشاء فرع لأكاديمية النادي الأهلي بالجامعة، بحضور الدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث،و سعاد بيومي رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة.

وخلال اللقاء رحب الدكتورأحمد القاصد بضيوف الجامعة، مشيرا إلي أن إنشاء فرع لأكاديمية النادى الأهلي، يأتي في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعة في كافة القطاعات، ومن بينها قطاع الرياضة، حيث إن دور الأكاديمية هو تعليم أسس كرة القدم وفق الأنظمة الحديثة وتأهيل اللاعبين من الجامعة للالتحاق بمدرسة الكرة بالنادي الأهلي وخلق فرصة جديدة للأجيال القادمة، بالإضافة إلي إعداد أجيال من لاعبي كرة القدم المؤهلين فنياََ وبدنياََ وذهنياََ وذلك وفق برامج تربوية وثقافية ورياضية متطورة، وذلك علي أيدي فريق من المتخصصين في هذا المجال.

ومن جانبه، أشاد الكابتن شطة، بجامعة المنوفية كبيت خبرة بالمحافظة متخصص في كل المجالات والأنشطة، معربًا عن سعادته بالتعاون مع الجامعة الذي سيضيف للأكاديمية فرعاََ جديداََ، تقوم بتعليم أسس كرة القدم وفق الأنظمة الحديثة وتأهيل اللاعبين للالتحاق بمدرسة الكرة بالنادى الأهلى، حيث تم تصعيد 265 لاعب من مختلف الفروع المشاركة ومن مختلف المراحل السنية لقطاع الناشئين بالنادى الأهلى، لافتًا إلى أن الاكاديميات تضم أكثر 9000 لاعب، و250 مدرب ومتخصص يقوموا بتقديم كافة الإمكانيات والخبرات لإكساب النشء الروح الرياضية ومبادئ وقيم النادي الأهلي.