قتل على يد صديقه.. نقل جثمان "طالب المنوفية" إلى المشرحة للمعاينة

قررت النيابة العامة بمحافظة المنوفية، نقل جثمان الطالب عبدالرحمن بدر والذي لقى مصرعه على يد آخر إلى مشرحة مستشفى شبين الكوم التعليمي، لبدء المعاينة الطب الشرعي وبيان سبب الوفاة وذلك لكتابة التقرير الطبي عن الحالة، تمهيدًا لتسليم الجثمان لأسرته.

وكشفت أسرة الطالب عبدالرحمن بدر، طالب بالثانوية الأزهرية بالمنوفية، المقتول مساء أمس بمدينة تلا، عن القبض على المتهم بقتله بطعنة نافذة، بعد الحادث، مؤكدين عدم علمهم بسبب الواقعة حتى الآن، موضحين أن المتهم قريب في العمر من المجني عليه.

وتنتظر أسرة عبدالرحمن بدر انتهاء الإجراءات القانونية والطبية اللازمة لاستلام الجثمان، ودفنه بمقابر الأسرة، وأوضح عم المجني عليه أن عبدالرحمن الابن الوحيد لأبويه على بنتين هو أكبرهم وحامل للقرآن الكريم، ووالده يمتلك سوبر ماركت ومحبوب بين الجميع.

كان قد تلقى اللواء عمرو رءوف، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من من العميد مصطفى النشال، مأمور مركز شرطة تلا، يفيد ورود بلاغ من المستشفى المركزي بوصول جثمان عبدالرحمن طالب جثة هامدة وفشلت محاولات إنقاذ حياته، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من وحدة مباحث مركز شرطة تلا لبدء التحقيقات في الحادث وبيان سبب الواقعة.

كانت قد شهدت مدينة تلا التابعة لمحافظة المنوفية مصرع طالب بالمرحلة الثانوية بطعنة نافذة وفشلت محاولات إنقاذ حياته داخل مستشفى تلا المركزي، وأخطرت إدارة المستشفى مركز الشرطة لبدء التحقيقات.

وأوضح مصدر أن مشاجرة بين المجني عليه وآخر أودت بحياته عقب تلقيه طعنة نافذة، ونقل الأهالي الطالب إلى المستشفى ولم تنجح محاولات إنقاذ حياته نظرًا لصعوبة الإصابة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.