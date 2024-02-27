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محافظات

رئيس جامعة المنوفية يكرم الطلاب الفائزين في ملتقى إبداع الخامس

طلاب جامعة المنوفية
طلاب جامعة المنوفية

كرّم د.أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، الثلاثاء، طلاب وطالبات كلية التربية النوعية بالجامعة الفائزين في ملتقى إبداع في نسخته الخامسة لكليات التربية النوعية الذي استضافته جامعة بنها بمشاركة 350 طالبًا وطالبة يمثلون  10 جامعات مصرية، بحضور د.صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ود.حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد زيدان عميد الكلية.

وأشاد د.أحمد القاصد باداء الطلاب الفائزين الذين مثلوا الجامعة والكلية بشكل مشرف وحققوا عددًا من المراكز المتقدمة  في عدة مجالات منها التصوير الفوتوغرافي والتصميم وطباعة النسيج والنحت والتطريز الخزفي، والغناء الفردي، وتصميم الأزياء، والكروشيه والكورال الجماعي، مشيدًا بمواهب ومهارات الطلاب المشاركين في مثل هذه الملتقيات والتي تحرص الجامعة دائما على رعايتها وتطويرها.

أضاف أن مشاركة طلاب كلية التربية النوعية بالجامعة في مثل هذه الملتقيات يعد فرصة لتنمية وخلق روح المنافسة والتواصل وتبادل واكتساب الخبرات بين طلاب كليات التربية النوعية من مختلف الجامعات المصرية.

كما وجه رئيس الجامعة  الشكر لأعضاء هيئة التدريس المشرفين على الوفد ولإدارة رعاية الطلاب بالكلية على الجهد والتنظيم المتميز  متمنيا للجميع  المزيد من النجاح والتميز للكلية  منسوبيها.

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