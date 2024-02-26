الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

"دكان الفرحة" يصل إلى محافظتي المنوفية والشرقية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتح صندوق تحيا مصر، الإثنين، معرضي مبادرة "دكان الفرحة" بمحافظتي المنوفية والشرقية ليوفرا 50 ألف قطعة ملابس جديدة، لمدة 4 أيام متواصلة حتى يوم الخميس، حيث يولي الصندوق اهتمامًا خاصًا لدعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية وتوجيه مختلف أشكال الدعم لها بجميع المحافظات الجمهورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بتكثيف أنشطة الصندوق للحماية الاجتماعية.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح إن مبادرة دكان الفرحة تسعى لإدخال روح البهجة والسعادة على المواطنين من خلال معارض تسمح لرب الأسرة والطلاب المستحقين والأولى بالرعاية، اختيار ما يناسبهم بحرية تامة وبدون مقابل من المعرض، وذلك عبر استغلال المساهمات العينية التي يقدمها مصنعو ومستوردو الملابس الجاهزة للصندوق من ملابس وأغطية ومفروشات وغيرها من احتياجات المعيشة، فضلًا عن التعاون مع بنك الكساء المصري في تجهيز المعارض.

أشار المدير التنفيذي للصندوق، إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني تمكن الصندوق من توسعة نطاق تنفيذ مبادراته على مستوى الجمهورية في مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتنمية العمرانية وكذلك التنمية الاقتصادية للأسر المستحقة والأَوْلى بالرعاية من خلال عدد من المبادرات والأدوات المرنة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشتهم في المناطق الأكثر احتياجًا.

في السياق، افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، معرض دكان الفرحة للأسر الأولى بالرعاية في محافظة المنوفية ويتضمن المعرض 30 ألف قطعة ملابس وأحذية وإكسسوارات وأواني للطهي ومفروشات وألعاب الأطفال، من أجل التيسير وتسهيل الأعباء على أولياء الأمور وللمساندة في مواجهة أعباء المعيشة ومتطلبات الحياة الضرورية، حيث يتيح المعرض لكل أسرة اختيار 15 قطعة متنوعة، وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان الخيرية.

واستهدف المعرض الأسر المستحقة والأولى بالرعاية عقب إجراء بحث اجتماعي لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في قرى دناصور، وابشادى، وزاوية الناعورة، وجزيرة الحجر، وسرسموس، وشمياطس، ودراجيل، وساحل الجوابر، وسلامون قبلى، وكفر الجلابطه، وكفر سرسموس، وكفر الجماله، ومنشأة السادات، وسمادون، وسملاي، وسنتريس، وسهواج، وشطانوف، ومنيل جويدة، وكفر الغريب، وكفر الفرعونية، وكفر صراوه، ودنشواى.

على جانب آخر، افتتح د.خالد على الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، معرض دكان الفرحة بجامعة الزقازيق للطلاب الأولى بالرعاية، بهدف إتاحة الفرصة لأكثر من 3 آلاف طالب وطالبة و1500 فرد من أفراد الخدمات المعاونة بالجامعة، ممن أُعدت لهم دراسة حالة اجتماعية ويوفر المعرض 20 ألف قطعة ملابس جديدة ولكل طالب وطالبة حق اختيار 5 قطع مختلفة، إضافة إلى قطعة إكسسوار من بين المعروضات مجانًا، لإدخال البسمة والفرحة إلى نفوس الطلاب، وذلك بالتعاون مع شركة تاى هاوس، وشركة  أليكس أباريلز.

افتتح صندوق تحيا مصر معرضي مبادرة دكان الفرحة المنوفية والشرقية

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