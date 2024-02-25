الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الفيوم يتفقد قافلة المواد الغذائية المقدمة من "صندوق تحيا مصر"

محافظ الفيوم يتفقد
محافظ الفيوم يتفقد قافلة المواد الغذائية المقدمة من "صندوق ت

تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، صباح اليوم الأحد، قافلة أبواب الخير المقدمة من صندوق "تحيا مصر" للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الفيوم، والمحملة بنحو 551 طن من المواد الغذائية الجافة، ليتم توزيعها على نحو 2 مليون و231 ألف مواطن في عدة مناطق متفرقة بمختلف قري ومراكز المحافظة.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني معاون المحافظ المتحدث الرسمي للمحافظة، ومراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والمستشار أحمد ماهر نائب رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين للتنمية، وأحمد مرسي من صندوق تحيا مصر، والدكتور محمد عثمان نقيب الأطباء بالمحافظة، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية الشريكة.

محافظ الفيوم يتفقد قافلة المواد الغذائية المقدمة من "صندوق تحيا مصر"

وخلال تفقده قاقلة أبواب الخير، استمع محافظ الفيوم، لشرح تفصيلي من منسق صندوق تحيا مصر بالمحافظة، حول محتويات القافلة، ومشتملات كل كرتونة، والجمعيات الشريكة، والمناطق التي سيتم توزيع المساعدات والمواد الغذائية بها، موجهًا بضرورة توزيع كراتين المواد الغذائية، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى، والجمعيات الأهلية الشريكة، لضمان وصولها إلى مستحقيها، بمختلف مراكز المحافظة.  

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن قوافل مبادرة أبواب الخير، مستمرة في توفير المواد الغذائية، ووجبات الإفطار للصائمين حتى نهاية شهر رمضان المعظم، لافتًا إلي أن كل أسرة من الأسر المستحقة ستحصل على كرتونة مواد غذائية، زنة 12،5كيلو جرام، تحتوي على 5 كيلو أرز، و3 كيلو مكرونة، و2 كيلو سكر، وعبوة زيت، وعبوة شاي، ونصف كيلو فول تدميس، وكيلو بلح، بالإضافة إلى البروتين من الدواجن واللحوم.

وكشف المحافظ، أنه تم تحديد الأسر المستحقة من خلال أبحاث ميدانية، للوصول إلى كافة المستحقين، وفي مقدمتهم المرأة المعيلة، والعمالة غير المنتظمة، ودور رعاية الأيتام وأطفال بلا مأوى، وذلك لعدم تكرار المساعدات لنفس المناطق والأفراد، وتوزيعها بصورة عادلة، في كل القرى والنجوع خاصةً في المناطق النائية بربوع المحافظة.

وأكد "الأنصاري"، أن الدولة المصرية حريصة عل دعم مواطنيها، على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها العالم أجمع، مثمنًا جهود صندوق تحيا مصر، في إطلاق مثل هذه القوافل الغذائية، للأسر الأولى بالرعاية بجميع محافظات الجمهورية، وكذا دعم ومساعدة أهالينا في غزة وفلسطين، مؤكدًا أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة دعم الأسر البسيطة والأولي بالرعاية بمختلف محافظات مصر.

محافظ الفيوم يتفقد قافلة المواد الغذائية المقدمة من
محافظ الفيوم يتفقد قافلة المواد الغذائية المقدمة من "صندوق ت
محافظ الفيوم يتفقد قافلة المواد الغذائية المقدمة من
محافظ الفيوم يتفقد قافلة المواد الغذائية المقدمة من "صندوق ت
محافظ الفيوم يتفقد قافلة المواد الغذائية المقدمة من
محافظ الفيوم يتفقد قافلة المواد الغذائية المقدمة من "صندوق ت
محافظ الفيوم يتفقد قافلة المواد الغذائية المقدمة من
محافظ الفيوم يتفقد قافلة المواد الغذائية المقدمة من "صندوق ت
محافظ الفيوم قافلة المواد الغذائية صندوق تحيا مصر قافلة ابواب الخير الفيوم

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