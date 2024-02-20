الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الفيوم: توزيع 51 ألف و500 شجرة لغرسها بالمراكز والقرى

توزيع 51 ألف و500
توزيع 51 ألف و500 شجرة لغرسها

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، توزيع 51 ألف و500 شجرة مثمرة وغير مثمرة، إلى مجالس المدن، لغرسها بمختلف مراكز وقرى المحافظة، ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية للتشجير "100 مليون شجرة"، في إطار حرص الدولة على تحقيق، وتطبيق نظم الاستدامة البيئية، ومواجهة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية، وتوفير بيئة نظيفة، وصحية، وآمنة للمواطن.

وأوضح الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الجهات المعنية، وزعت 51 ألف و500 شجرة، منها أشجار مثمرة مثل الزيتون، والليمون، والبرتقال، والخوخ، وأشجار أخرى غير مثمرة مثل الكافور، والأكاسيا جاوكا، والكونو كاريس، والكازورينا وغيرها.

وأضاف، أن المحافظة انتهت من توزيع وتسليم فسائل الأشجار المثمرة وغير المثمرة التى وردت إليها، إلى مسئولي إدارتي  البيئة والحدائق وقسم التشجير بمجالس المدن، لغرسها بالمراكز والقرى، بواقع 14 ألف و965 شجرة لمركز وقرى الفيوم، و6377 شجرة لمركز وقرى يوسف الصديق، ومثلها بقرى ومركز إطسا، و7927 شجرة لمركز وقرى سنورس، ومثلها بمركز وقرى أبشواي، ومثلها كذلك بمركز وقرى طامية.

وفي السياق نفسه، أشار سالم فتيح مدير إدارة البيئة بديوان عام محافظة الفيوم، إلى أن الأشجار المثمرة وغير المثمرة الموزعة على مجالس المدن، تأتي ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية للتشجير "100 مليون شجرة"، وأن الأشجار المثمرة شملت 23 ألف و690 شجرة، بواقع 7725 شجرة زيتون، 7210 شجرة ليمون، و4635 شجرة برتقال، و4120 شجرة خوخ، وأن الأشجار غير المثمرة شملت 27 ألف و810 شجرة، بواقع 1030 شجرة أكاسيا جاوكا، و19 ألف و570 شجرة كازوينا، و5665 شجرة كافور، و1545 شجرة كينو كاريس.

وأضاف، أن الأشجار وردت لمحافظة الفيوم بالتنسيق بين وزارات البيئة، والتنمية المحلية،  والزراعة، والإنتاج الحربي، موضحًا أنه سيراعى زراعة الأشجار المثمرة بنطاق المدارس، والجامعات، ومراكز الشباب، والحدائق العامة، والخاصة، وزراعة الأشجار غير المثمرة بالوحدات المحلية بمراكز المدن، والأحياء التي يوجد بها ظهير صحراوي، وعلى الطرق العامة، لافتًا إلى أنه تم التنسيق بين الوحدات المحلية "إدارة الحدائق وقسم التشجير"، بمجالس المدن، لاستخدام المعدات، والعمالة الخاصة بها في ري ورعاية الأشجار التي ستزرع بنطاق دائرتها.

توزيع 51 ألف و500 شجرة لغرسها
توزيع 51 ألف و500 شجرة لغرسها
توزيع 51 ألف و500 شجرة لغرسها
توزيع 51 ألف و500 شجرة لغرسها
توزيع 51 ألف و500 شجرة لغرسها
توزيع 51 ألف و500 شجرة لغرسها
محافظ الفيوم المرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون شجرة الدكتور أحمد الأنصارى أشجار مثمرة مبادرة الرئاسية للتشجير

مواد متعلقة

إصابة مواطن إثر إنهيار سقف منزل في قرية دسيا بالفيوم

إصابة 12 مواطنًا في حادث بالطريق الدائري بالفيوم

المؤبد لـ3 متهمين بقتل شخص فى مركز إطسا بالفيوم

خلال النصف الأول لفبراير.. تسليم مشاريع تمكين اقتصادي وأكشاك ووصلات مياه بالفيوم

"حياة كريمة" تفتتح مقرًا جديدًا بجامعة الفيوم (صور)

تأجيل محاكمة المتهم بقتل تاجر عملة بغرض سرقته في الفيوم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق المتهم بقتل ابنته للمفتي

محافظ الفيوم يتابع تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بقرى إطسا ويوسف الصديق

الأكثر قراءة

رسالة تحذير أخيرة.. ماذا يعنى التحرك الأمريكى ضد إسرائيل فى مجلس الأمن؟

نكشف موقف الزمالك من تقسيط غرامة كهربا بعد زيارة الأهلى

رفح ومصر السر.. لماذا طلبت واشنطن من مجلس الأمن إيقاف حرب غزة؟

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى فى مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بعد هجوم "إلعال": هل يمكن الاستيلاء على طائرة إسرائيلية عن بُعد؟

يواجه مقاومة شديدة.. جيش الاحتلال يأمر بعمليات إجلاء جديدة فى شمال غزة

كواليس تأجيل الكنيست التصويت على إقامة دولة فلسطينية أحادية الجانب