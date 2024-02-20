إصابة مواطن إثر إنهيار سقف منزل في قرية دسيا بالفيوم

أصيب مواطن إثر انهيار سقف منزله بقرية دسيا بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة.

انهيار سقف منزل وإصابة مواطن بالفيوم

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، قد تلقت بلاغا بوقوع حادث انهيار سقف منزل بقرية دسيا، التابعة لمركز الفيوم، ووجود مصاب، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث في القرية وتبين سقوط سقف خشبي على شخص وإصابته، وتم نقل الشخص المصاب إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخذوا النيابة التي تولت التحقيق.

شك في سلوكها.. إحالة أوراق المتهم بقتل ابنته للمفتي

وكانت قد قضت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج، وعمر محمد سالم، وأمانة سر نصيف أمين، بإحالة أوراق المتهم محمد مختار بقتل ابنته، ومقيم قرية بني صالح بمركز الفيوم، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ رأيه الشرعي نحو إعدام المتهم، وحددت جلسة ثانِ أسبوع من شهر مارس، للنطق بالحكم.

تفاصيل القضية

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم مركز الفيوم، يفيد بوصول فتاة تدعى شهد محمد مختار ومقيمة بعزبة الصمت التابعة لقرية بني صالح بدائرة المركز إلى مستشفى الجامعة القديمة بالفيوم، جثة هامدة مخنوقة وبه آثار مادة كاوية، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لفتاة تبلغ من العُمر 16 عاما، وتبين أن والدها من ارتكب الواقعة لشكه في سلوكها.

وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بتسليم جثمان الفتاة لأسرتها فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن الأهالي لدفنها في مقابر أسرتها بالقرية.