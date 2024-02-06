الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 3 فى تصادم سيارتين على طريق السواقى بالفيوم

إسعاف
إسعاف

أصيب 3 إثر وقوع حادث تصادم سيارتين أجرة "تاكس" مع أخرى ربع نقل بطريق ميدان السواقي بدائرة مركز الفيوم، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.

إصابة 3 إثر تصادم سيارتين أجرة نقل على طريق ميدان السواقي بالفيوم  


تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين أجرة " تاكس" مع سيارة ربع نقل بطريق ميدان السواقي بالقرب من بحر يوسف بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، نتجت عنه إصابة 3 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة.

وعلى الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف بسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث، وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الفيوم العام.

تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

إصابة 3 أشخاص تصادم سيارتين أجرة ميدان السواقي الفيوم غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم

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