فصل التيار الكهربائي لمدة 4 ساعات بمدينة الفيوم اليوم السبت

أعلنت هندسة شرق الكهرباء الفيوم بفصل التيار الكهربائي اليوم السبت الموافق 3 فبراير عن مدينة الفيوم لمدة 4 ساعات؛ لعمل الصيانة الدورية تركيب أكشاك المحولات ذات الجهد العالي، بديلا عن المحولات منخفضة القدرة التي كانت تتأثر بزيادة الأحمال على الشبكة، لدعم القدرة الكهربائية بمدينة الفيوم.

فصل التيار الكهربائي لمدة 4 ساعات بالفيوم



وأكد رئيس هندسة كهرباء شرق الفيوم بمخاطبة المحاسب مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، للتنبيه على رؤساء أحياء المدينة والوحدات المحلية القروية التي يشملها فصل التيار الكهربائي، وذلك للإطلاع والتوجيه نحو إخطار المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي، والتنبيه على المواطنين والمؤسسات الحكومية والمخابز والمستشفيات، لاتخاذ التدابير اللازمة وتدبير احتياجاتها أثناء فترة الصيانة وحتى يتم الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة التيار الكهربائي.

يأتي هذا في إطار خطة الصيانة الدورية التى تقوم بها الشركة للاعمدة والمحولات والخطوط الكهربائي في إطار أعمال الصيانة اللازمة على الأكشاك والمحولات.





وأضاف رئيس هندسة كهرباء الفيوم شرق، أن أعمال فصل المحولات سوف تشمل فصل عدد من المغذيات، وتتسبب أعمال الصيانة في قطع الكهرباء عن عدد من المناطق بمدينة الفيوم، وسوف تكون المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي، أجزاء من منطقة دار الرماد بمدينة الفيوم والمنازل بشوارع المنطقة.