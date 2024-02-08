الخميس 08 فبراير 2024
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محافظات

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الفيوم عبر "الدستور"

الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الفيوم الفصل الدراسي الأول ـ لعام 2023/2024، حيث بلغت نسبة النجاح 78،9% على مستوى المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وخالد يونس رئيس لجنة النظام والمراقبة لامتحان شهادة المرحلة الإعدادية بالفيوم للفصل الدراسي الأول.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الفيوم

للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الفيوم برقم الجلوس الترم الأول، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط نتيحة الشهادة الاعدادية 2024 الترم الاول اضغط هنا..

ثم اختيار خدمات البوابة، ثم تحديد نتيجة الشهادة الاعدادية، بعد ذلك إدخال رقم الجلوس، ثم النقر فوق أيقونة عرض النتيجة، ويمكن أيضًا الحصول عليها من المدرسة، ولكن بعد رفعها على الموقع.

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عدد الطلاب الشهادة الاعدادية 2024 الفيوم

أوضح محافظ الفيوم، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الأول لعام 2023/2024، بلغ 64 ألفًا و848 طالبًا وطالبةً، حصل منهم على نسبة 50% فأكثر عدد 50 ألفًا و66 طالبًا وطالبةً، بنسبة نجاح بلغت 78،9 %، وحصل 33 طالبًا وطالبةً على الدرجة النهائية، بواقع 20طالبًا وطالبةً بالمدارس الحكومية، و13 طالبًا وطالبةً من المدارس الخاصة. 

وأضاف المحافظ، أن عدد من تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الفيوم بمدرسة الصم وضعاف السمع بلغ 22 طالبًا وطالبة، حضر منهم 21 طالًا وطالبةً، وبلغت نسبة النجاح  100 %، وأن من تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس المكفوفين بلغ 16 طالبًا وطالبةً، نجح منهم 13 طالبًا وطالبةً، بنسبة نجاح 81،5%، وتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية عدد 131 طالبًا وطالبة، نجح منهم 114 طالبًا وطالبةً، بنسبة نجاح بلغت 87%.

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