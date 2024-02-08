بدء استقبال التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية بالغربية

أعلن المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، أن مديرية تعليم الغربية، ستبدأ اليوم الخميس، في استقبال وتلقي التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية للنصف الأول من العام الدراسي 2023-2024.

يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير فرصة للطلاب وأولياء الأمور والعاملين في المجال التعليمي لتقديم التظلمات ومعالجة أي مشكلات قد تكون قد نشأت خلال عملية التقييم.

عناوين وأماكن لجان التظلمات

تشمل المقار التي ستستقبل التظلمات إدارة شرق طنطا بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية، وإدارة غرب طنطا بمدرسة طنطا الحديثة بنات، وإدارة شرق المحلة بمدرسة السيدة زينب الإعدادية، وإدارة غرب المحلة بمدرسة أبو عبيدة بن الجراح التجارية "مقر شئون الطلبة"، وإدارة بسيون بمسرح الإدارة التعليمية، وإدارة قطور بديوان الإدارة، وإدارة السنطة بمدرسة السنطة الإعدادية بنات، وإدارة زفتى بمدرسة الشهيد أبو الخير ع بنين، وإدارة سمنود بمدرسة القاضي بكار الابتدائية، وإدارة كفر الزيات بمدرسة كفر الزيات الابتدائية.

وأكد وكيل الوزارة، أنه تم توزيع استمارات التظلمات على المقار العشرة الموجودة في كل إدارة تعليمية بالمحافظة، بهدف تسهيل عملية تقديم الشكاوى وتحقيق سرعة في التعامل، مع الحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين ومنع التزاحم.

وأشار إلى أن فترة التظلمات ستبقى مفتوحة لعدة أيام، وعلى الطلاب وأولياء الأمور أن يستغلوا هذه الفرصة لتقديم أي اعتراضات على نتائجهم، وبذلك تضمن المديرية النظر في جميع التظلمات ومعالجة القضايا المطروحة بشكل عادل ومنصف.

نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية

وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية هذا العام، 89.65% من إجمالي عدد الحضور والبالغ عددهم 85 ألفا و787 طالبا، في حين بلغ عدد طلاب الإعدادية المهنية 3502 حضر منهم 3451 طالبا وطالبة بنسبة 87.13% الإعدادية المهنية للصم 33 طالبا وحضر 33 طالبا بنسبة 100%، وحضر 12 طالبا من طلاب معهد النور للمكفوفين بنسبة نجاح 100%.