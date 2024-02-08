الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 6 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل بالفيوم

انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع نقل

أصيب 6 عمال صباح اليوم الخميس، أثناء ذهابهم للعمل في إحدى الوحدات السكنية بطريق بطريق أسيوط الصحراوي الغربي باتجاه مدينة دمو بدائرة قسم أول الفيوم، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانوا يستقلونها، وتم  نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.


وكان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بتلقيه بلاغ من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أسيوط الصحراوي الغربي  باتجاه مدينة دمو بدائرة القسم، ووجود مصابين.


وفور البلاغ، انتقلت قوات الأمن وتم الدفع بـ4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وبالمعاينة الأولية تبين أنه بسبب السرعة الزائدة، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، وفقد السيطرة على السيارة فانقلب في نهر الطريق وأسفر ذلك عن وقوع الحادث ونتج عنه إصابة 6 أشخاص، وهم " محمد.ر 49 سنة" سائق مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، " ربيع.ط  21 سنة" عامل مصاب بكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم، "  خالد. س. ع 33 سنة" عامل مصاب بكسر في الكتف الأيمن"   توبه.ح  31 سنة عامل مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، " عز الدين.  43 سنة " عامل مصاب بكدمات وتجمع دموي بالوجه، " حاتم. ج 28 سنة عامل مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى التامين الصحي لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم، كما قامت قوات الأمن بإزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق بعد توقفها، وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

إصابة 6 عمال إنقلاب سيارة ربع نقل طريق أسيوط الصحراوى الغربي مدينه دمو الفيوم

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