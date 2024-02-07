احصل الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بوابة الأزهر الإلكترونية بالاسم

مع ظهور نتيجة 3 إعدادي أزهر حرص الطلاب وأولياء أمورهم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بوابة الأزهر الإلكترونية عبر جوجل، بالاسم ورقم الجلوس من خلال بوابة الأزهر، والتي تكون متاحة الآن للحصول على النتيجة على الفور.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بوابة الأزهر الإلكترونية

وبخصوص لينك نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من خلال الاسم ورقم الجلوس من خلال بوابة الأزهر الشريف، أوضح أن النتيجة سوف تظهر من خلال بوابة الأزهر الشريف عقب تخطي الطالب لـ5 خطوات المطلوبة سواء كانت بإدخاله رقم الجلوس والاسم أو غيرها.

كما أوضح المصدر في حديثه عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2024 بالاسم ورقم الجلوس من خلال بوابة الأزهر، أن تكون امتحانات الشهادة الإعدادية انتهت في يوم الثلاثاء 23 يناير، وبلغ عدد الطلبة الذين لهم حق دخول امتحان الشهادة الإعدادية حوالي 177 ألفا و109 طلاب، وللدخول لبوابة الأزهر الإلكترونية للحصول على النتيجة اضغط من هنا.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

ويتم توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024، منوها أنها قد جاءت كالتالي:

أصول الدين 100 درجة.

مادة اللغة العربية 100 درجة.

مادة الرياضيات 60 درجة.

مادة الفقه 50 درجة.

مادة القرآن الكريم 40 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

مادة العلوم 40 درجة.

اللغة الأجنبية 40 درجة.

مادة الثقافة الإسلامية 20 درجة.

وأتاح قطاع المعاهد الأزهرية، في يوم الإثنين الماضي الموافق 15 يناير ولمدة شهر التسجيل لاستمارة الشهادة الثانوية للعام الدراسى 2023-2024، بوابة الأزهر الشريف، ليتمكن الطلبة من التقدم للامتحانات هذا العام، وقد تم التحديد لعدد من الطلبات منها عدد 4 صور بخلفية بيضاء ويكون مسجل عليها من أسفل الاسم كامل ومطابق لشهادة الميلاد وكذلك الرقم القومى، ولا بد أن تكون الصورة المرفوعة بالموقع ويكون من ضمن الأربع صور التى قد تسلم للامتحانات.

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أما بالنسبة للمعيد سيقوم باستخراج بيان رسوب حديث في المنطقة، ويقوم مسئول شئون الطلاب بالمعهد بكتابة رقم جلوس المعيد وسنة الإعادة فى كشف 2ج فى الملاحظات ومطلوب أيضا شهادة ميلاد حديثة لم يمر على استخراجها أكثر من ثلاثة شهور وصورة بطاقة الرقم القومى للطالب.