خلال النصف الأول لفبراير.. تسليم مشاريع تمكين اقتصادي وأكشاك ووصلات مياه بالفيوم

نجحت جمعية الأورمان، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم خلال النصف الأول لشهر فبراير فى توزيع عدد (20) مشروع تمكين اقتصادي، وتوزيع عدد 7 أكشاك، فضلا عن توزيع مساعدات مالية لعدد (20) حالة مرضية، وعمل عدد (13) عملية ما بين قلب وعيون، بالإضافة إلى تركيب عدد (20) وصلة مياه لأهالي قرية العجميين بمركز إبشواي.

جاء ذلك فى إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الفيوم وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وشدد جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم بأي خدمة طبية، أوالحالات التي تسليمها أي مساعدة أو مشروع تنموي، أو المساعدات العينية، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول في هذا الصدد.

من جانبه أفاد ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تحديد الحالات المستفيدة يكون وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا.

ولفت شعبان، إلى أن الدعم الكبير الذي تقدمه الأورمان يأتي في إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلي والمجتمعي في مصر وفي المناطق الأكثر احتياجًا وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها على مستوى الجمهورية.