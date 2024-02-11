شك في سلوكها.. إحالة أوراق المتهم بقتل ابنته للمفتي

قضت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج، وعمر محمد سالم، وأمانة سر نصيف أمين، بإحالة أوراق المتهم محمد مختار بقتل أبنته شهد، ومقيم قرية بني صالح بمركز الفيوم، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ رأيه الشرعي نحو إعدام المتهم، وحددت جلسة ثانِ اسبوع من شهر مارس، للنطق بالحكم.

تفاصيل القضية



تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم مركز الفيوم، يفيد بوصول فتاة تدعى شهد محمد مختار ومقيمة بعزبة الصمت التابعة لقرية بني صالح بدائرة المركز إلى مستشفى الجامعة القديمة بالفيوم، جثة هامدة مخنوقة وبه آثار مادة كاوية، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لفتاة تبلغ من العُمر 16 عاما، وتبين أن والدها من ارتكب الواقعة لشكه في سلوكها.

وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بتسليم جثمان الفتاة لأسرتها فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن الأهالي لدفنها في مقابر أسرتها بالقرية.