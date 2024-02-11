الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شك في سلوكها.. إحالة أوراق المتهم بقتل ابنته للمفتي

إحالة أوراق المتهم
إحالة أوراق المتهم بقتل أبنته لشكه في سلوكها للمفتى

قضت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج، وعمر محمد سالم، وأمانة سر نصيف أمين، بإحالة أوراق المتهم محمد  مختار بقتل أبنته شهد، ومقيم قرية بني صالح بمركز الفيوم، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ رأيه الشرعي نحو إعدام المتهم، وحددت جلسة  ثانِ اسبوع من شهر مارس، للنطق بالحكم.

تفاصيل القضية


تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم مركز الفيوم، يفيد بوصول فتاة تدعى شهد محمد مختار ومقيمة بعزبة الصمت التابعة لقرية بني صالح بدائرة المركز إلى مستشفى الجامعة القديمة بالفيوم، جثة هامدة مخنوقة وبه آثار مادة كاوية، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لفتاة تبلغ من العُمر 16 عاما، وتبين أن والدها من ارتكب الواقعة لشكه في سلوكها.

وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بتسليم جثمان الفتاة لأسرتها فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن الأهالي لدفنها في مقابر أسرتها بالقرية.

محكمة جنايات الفيوم إحالة أوراق المتهم محمد مختار بقتل أبنته شهد اللواء ثروت المحلاوي إحالة أوراق المتهم بقتل الفيوم

مواد متعلقة

محافظ الفيوم يتابع تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بقرى إطسا ويوسف الصديق

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الفيوم عبر "الدستور"

إصابة 6 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل بالفيوم

محافظ الفيوم يوجه بتوفير الخدمات بمدينة الفيوم الجديدة تشجيعًا للمواطنين للإقامة بها

محافظ الفيوم يستقبل رئيس الجهاز الوطني للإدارة والاستثمار لبحث الفرص الاستثمارية ببحيرة قارون

محافظ الفيوم يُكرم خريجى المبادرة الرئاسية "1000 مدير مدرسة"

فصل التيار الكهربائي لمدة 4 ساعات بمدينة الفيوم اليوم السبت

بسبب الدفاية الكهربائية.. تشييع جنازة أب وابنه توفيا خنقًا فى الفيوم

الأكثر قراءة

عاجل.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وطقس شديد البرودة (فيديو)

عاجل.. شعبة الأرز تعلن موعد انخفاض الأسعار (فيديو)

انضباط سعر الصرف بعد الضربات الحكومية لـ«المُضاربين بالدولار»

سعر الدولار.. سماسرة وتجار يعترفون: نشعر بالخوف الآن.. والنشاط تراجع أو توقف

عاجل|أميرة العسولي تثير إعجاب العالم.. وشقيق الضحية يروي لـ"الدستور" تفاصيل إنقاذه

قائمة أسعار ياميش رمضان 2024 اليوم الأحد 11 فبراير 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

لواء.حمدى البطران

تنحّى الحكام

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال

الصفقة بين إسرائيل وحماس.. ماذا يجرى فى كواليس التحركات الدبلوماسية للوسطاء؟

1.5 مليون فلسطينى فى 6 أميال.. خطة الاحتلال الإسرائيلى لنقل سكان رفح