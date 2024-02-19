المؤبد لـ3 متهمين بقتل شخص فى مركز إطسا بالفيوم

عاقبت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار طلعت قنديل، كلًا من

محمد عنتر عبدالحليم، محبوس، وشقيقه "مدحت - هارب"، و"أحمد مصطفي حسين- هارب"، بالسجن المؤبد على خلفية اتهامهم بقتل "أيمن سويكر فرج"، خلال مُشاجرة بمركز إطسا، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا بنشوب مشاجرة بين 3 أشخاص وهم: محمد.ع، وشقيقه مدحت. ع، هارب، وأحمد.م، هارب، وبين المجني عليه أيمن سويكر فرج عيسى، استخدم فيها أسلحة نارية وإطلاق الأعيرة من سلاح آلي وخرطوش، فأردوا المجني عليه قتيلًا في الحال على أحد المقاهي بدائرة المركز.