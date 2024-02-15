الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"حياة كريمة" تفتتح مقررا جديدا بجامعة الفيوم (صور)

جامعة الفيوم: افتتاح
جامعة الفيوم: افتتاح مقر حياة كريمة بالحرم الجامعي

 افتتح دكتور  عاصم العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والعقيد مروان جمال، مدير مكتب حياة كريمة بالفيوم، مقر مؤسسة حياة كريمة بجامعة الفيوم، بحضور أحمد جمال نائب منسق حياة كريمة بالفيوم، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وممثلين عن المؤسسة، وذلك اليوم الخميس ١٥ فبراير ٢٠٢٤.

جامعة الفيوم: افتتاح مقر حياة كريمة بالحرم الجامعي.. صور 

فتح المقر يهدف إلى التواصل مع طلاب الجامعة الراغبين في التطوع بمؤسسة حياة كريمة، ونشر ثقافة التطوع بين الطلاب، وحثهم على المشاركة في الأنشطة المتعلقة بالمبادرة خلال الفترة المقبلة.

كما سيتم من خلال هذا المقر توزيع منشورات توعوية خاصة بالأنشطة المختلفة التي تنظمها المؤسسة داخل وخارج الجامعة.

وكان قد تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، الجاري تنفيذ مرحلتها الأولى بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، بعد انتهاء الأعمال الإنشائية للعديد منها، ودخول بعضها الخدمة، وبلغت نسب التنفيذ بباقي المشروعات مستويات مرتفعة، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمالها تبعًا للجداول الزمنية، للبدء الفعلي لتسليمها وفرشها لتدخل الخدمة بكامل طاقتها، بعد تلافي كل ملاحظات مسئولي شركة دار الهندسة.

تناول الاجتماع، مراجعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، بمختلف القطاعات، التي شملت: الصرف الصحي، ومياه الشرب، والطرق، والصحة، والإسعاف، والمجمعات الخدمية والزراعية، ومراكز الشباب، والاتصالات، والغاز الطبيعي، والري، والإسعاف، والبريد، والتضامن الاجتماعي، والاتصالات، ونقاط الإطفاء والأسواق والمواقف، والأبنية التعليمية،  والطرق والكباري، ومناقشة آليات تسليم المشروعات التي انتهت أعمالها بنسبة 100%، خلال المرحلة القادمة، لتدخل الخدمة بكامل طاقتها.

وشدد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، على وضع خطة تدارك لمشروعات «حياة كريمة» الجاري تنفيذها بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، التي لم تبلغ نسب تنفيذها المستهدفات المرجوة، موجهًا مسئولى شركة الغاز بسرعة أنهاء الأعمال بكل القرى والمواقع المتاحة خلال أسبوع، والتنسيق مع مسئولى دار الهندسة بشأن تلك القرى والمناطق ذات الإتاحة لتنفيذ الأعمال الخاصة بالألياف الضوئية.

IMG-20240215-WA0016
IMG-20240215-WA0016
IMG-20240215-WA0015
IMG-20240215-WA0015

IMG-20240215-WA0017
IMG-20240215-WA0017
جامعة الفيوم افتتاح مقر حياة كريمة بالحرم الجامعي نائب منسق حياة كريمة بالفيوم مدير مكتب حياة كريمة بالفيوم محافظة الفيوم

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة المتهم بقتل تاجر عملة بغرض سرقته في الفيوم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق المتهم بقتل ابنته للمفتي

محافظ الفيوم يتابع تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بقرى إطسا ويوسف الصديق

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الفيوم عبر "الدستور"

إصابة 6 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل بالفيوم

محافظ الفيوم يوجه بتوفير الخدمات بمدينة الفيوم الجديدة تشجيعًا للمواطنين للإقامة بها

محافظ الفيوم يستقبل رئيس الجهاز الوطني للإدارة والاستثمار لبحث الفرص الاستثمارية ببحيرة قارون

إصابة 3 فى تصادم سيارتين على طريق السواقى بالفيوم

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

تفاصيل توقيع رمضان صبحى للزمالك وموعد ارتداء اللاعب الفانلة البيضاء

طريقتان لعمل الجبنة القريش في المنزل

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى

عاجل.. قرار من بايدن بشأن الفلسطينيين الموجودين فى أمريكا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

أردوغان فى القاهرة.. لماذا؟

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

حسين دعسة

سعد الحريرى ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب فى عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبًا ببداية جديدة

عبدالوهاب داود

الطيب صالح.. كيف تصبح "عبقريًا" برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى

"إيهود باراك"يكشف مخطط الاطاحة بـ"نتياهو" من رئاسة حكومة الاحتلال