"حياة كريمة" تفتتح مقررا جديدا بجامعة الفيوم (صور)

افتتح دكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والعقيد مروان جمال، مدير مكتب حياة كريمة بالفيوم، مقر مؤسسة حياة كريمة بجامعة الفيوم، بحضور أحمد جمال نائب منسق حياة كريمة بالفيوم، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وممثلين عن المؤسسة، وذلك اليوم الخميس ١٥ فبراير ٢٠٢٤.

جامعة الفيوم: افتتاح مقر حياة كريمة بالحرم الجامعي.. صور

فتح المقر يهدف إلى التواصل مع طلاب الجامعة الراغبين في التطوع بمؤسسة حياة كريمة، ونشر ثقافة التطوع بين الطلاب، وحثهم على المشاركة في الأنشطة المتعلقة بالمبادرة خلال الفترة المقبلة.

كما سيتم من خلال هذا المقر توزيع منشورات توعوية خاصة بالأنشطة المختلفة التي تنظمها المؤسسة داخل وخارج الجامعة.

وكان قد تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، الجاري تنفيذ مرحلتها الأولى بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، بعد انتهاء الأعمال الإنشائية للعديد منها، ودخول بعضها الخدمة، وبلغت نسب التنفيذ بباقي المشروعات مستويات مرتفعة، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمالها تبعًا للجداول الزمنية، للبدء الفعلي لتسليمها وفرشها لتدخل الخدمة بكامل طاقتها، بعد تلافي كل ملاحظات مسئولي شركة دار الهندسة.

تناول الاجتماع، مراجعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، بمختلف القطاعات، التي شملت: الصرف الصحي، ومياه الشرب، والطرق، والصحة، والإسعاف، والمجمعات الخدمية والزراعية، ومراكز الشباب، والاتصالات، والغاز الطبيعي، والري، والإسعاف، والبريد، والتضامن الاجتماعي، والاتصالات، ونقاط الإطفاء والأسواق والمواقف، والأبنية التعليمية، والطرق والكباري، ومناقشة آليات تسليم المشروعات التي انتهت أعمالها بنسبة 100%، خلال المرحلة القادمة، لتدخل الخدمة بكامل طاقتها.

وشدد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، على وضع خطة تدارك لمشروعات «حياة كريمة» الجاري تنفيذها بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، التي لم تبلغ نسب تنفيذها المستهدفات المرجوة، موجهًا مسئولى شركة الغاز بسرعة أنهاء الأعمال بكل القرى والمواقع المتاحة خلال أسبوع، والتنسيق مع مسئولى دار الهندسة بشأن تلك القرى والمناطق ذات الإتاحة لتنفيذ الأعمال الخاصة بالألياف الضوئية.

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