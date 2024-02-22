الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الفيوم يستقبل وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج

محافظ الفيوم يستقبل
محافظ الفيوم يستقبل وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.. ص

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد التوني معاون المحافظ والمتحدث الرسمي باسم المحافظة، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ.

محافظ الفيوم يستقبل وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.. صور 

وتقوم الوزيرة بتفقد المدرسة الفندقية بمنطقة دمو، وتفقد القافلة الطبية بالمدرسة نفسها، بجانب تفقد المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة، بمقر جمعية صلاح الدين الأيوبي، داخل مدينة الفيوم، ثم عقد فعاليات بنادى محافظة الفيوم، بشأن استعراض أنشطة فرع جهاز تنمية المشروعات، وفرع المجلس القومي للمرأة ضمن مبادرة "مراكب النجاة"، وكذا تكريم عدد من النماذج الناجحة من الشباب والسيدات فى تنفيذ المشروعات الصغيرة.

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، صباح اليوم، وفدًا من وزارة التنمية المحلية، برئاسة الدكتور خالد عبدالحليم، ومدير مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، لبحث ومناقشة كل الآليات والإجراءات اللازمة لإنشاء مشروع مجمع صناعي متكامل قائم على زيتون المائدة بنطاق مركز يوسف الصديق.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتورة ناهد إسكندر نائب مدير مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، والدكتور محمد الفيومي مدير المكتب الاستشاري للمشروع "BECT"، والدكتورة شيرين فتحي مدير المكتب الفني، والدكتور أحمد ثابت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، ووسام فرحات مدير عام الشئون الاقتصادية بالمحافظة.

اللقاء تبادل كل الرؤى والأفكار الخاصة بمشروع "مجمع صناعات زيتون المائدة" المزمع تنفيذه بمركز يوسف الصديق، واستعراض كل الإجراءات والآليات اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع، وبحث آليات توحيد وتشبيك جهود كل الجهات المعنية بتنفيذ المشروع، حتى يرى النور في القريب العاجل، ما سيعود بالنفع على المواطنين.

 

محافظ الفيوم يستقبل وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج
محافظ الفيوم يستقبل وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج
محافظ الفيوم يستقبل وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج
محافظ الفيوم يستقبل وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج
محافظ الفيوم يستقبل وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج
محافظ الفيوم يستقبل وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج
محافظ الفيوم يستقبل وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج
محافظ الفيوم يستقبل وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج
محافظ الفيوم يستقبل وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج
محافظ الفيوم يستقبل وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج
محافظ الفيوم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة المدرسة الفندقية بمنطقة دمو المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة

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