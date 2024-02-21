محافظ الفيوم ووفد "التنمية المحلية" يبحثان آليات إنشاء مجمع صناعات زيتون المائدة

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، صباح اليوم، وفدًا من وزارة التنمية المحلية، برئاسة الدكتور خالد عبد الحليم، ومدير مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، لبحث ومناقشة كافة الآليات والإجراءات اللازمة لإنشاء مشروع مجمع صناعي متكامل قائم على زيتون المائدة بنطاق مركز يوسف الصديق.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتورة ناهد إسكندر نائب مدير مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، والدكتور محمد الفيومي مدير المكتب الاستشاري للمشروع "BECT"، والدكتورة شيرين فتحي مدير المكتب الفني، والدكتور أحمد ثابت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، ووسام فرحات مدير عام الشئون الاقتصادية بالمحافظة.

محافظ الفيوم ووفد وزارة التنمية المحلية يبحثان آليات إنشاء مجمع لصناعات زيتون المائدة بيوسف الصديق

تناول اللقاء، تبادل كافة الرؤى والأفكار، الخاصة بمشروع "مجمع صناعات زيتون المائدة" المزمع تنفيذه بمركز يوسف الصديق، واستعراض كافة الإجراءات والآليات اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع، وبحث آليات توحيد وتشبيك جهود كافة الجهات المعنية، بتنفيذ المشروع، حتي يري النور في القريب العاجل، مما سيعود بالنفع على المواطنين.

وعقب ذلك تم عقد اجتماع مع اللجنة الفنية المعنية بتسهيل أعمال المشروع، لمتابعة المكتب الهندسي القائم على تصميم المشروع والإشراف على تنفيذه، بحضور مديري عموم الشئون المالية والإدارية، والشئون القانونية، والتخطيط العمراني بالمحافظة، ووكيل مديرية الإسكان، وممثلي شركات المرافق والجهات ذات الصلة.

خلال الاجتماع، استعرض مستشار وزير التنمية المحلية، ومدير مشروع الدعم الفني بالوزارة، المخطط العام للمشروع وأهدافه، ووصف الموقع، والتصميم المقترح لتنفيذ المشروع والذي سيبدأ بمساحة 5 أفدنة كمرحلة أولي، مع إمكانية التوسع المستقبلي للمشروع، والبرنامج الزمني ومراحل تنفيذ المشروع.

ومن جهته، أشار محافظ الفيوم، إلى أهمية قطاع زيتون المائدة باعتباره يمتلك مقومات جيدة وميزات تنافسية على مستوى كافة مراحل وسلاسل القيمة ذات الصلة، لافتًا إلى أن المحافظة تتمتع بميزة نسبية وفرص واعدة في إنتاج وتصدير زيتون المائدة، بالإضافة إلى فرص ربط سلسلة القيمة لزيتون المائدة بمجالات التصنيع المختلفة.

وأكد المحافظ، أن المنطقة التي سيتم إنشاء مشروع مجمع صناعي متكامل قائم على زيتون المائدة عليها ستكون بمثابة منطقة لوجستية صناعية مهمة، موجهًا كافة المسئولين المعنيين بتنفيذ المشروع، بضرورة توفير كافة المعلومات الفنية المطلوبة، لمساعدة المكتب الاستشاري فى إعداد مخطط عام للمشروع وتصميم حقيقي واقعي، وإعداد اللوحات والرسومات التصميمية بشكل دقيق.

كما أكد "الأنصاري"، حرص المحافظة على التنسيق المتكامل مع وزارة التنمية المحلية، للخروج بأفكار غير تقليدية في تنفيذ برامجها التنموية، لافتًا إلى أهمية وجود خطة استراتيجية، وتضافر كافة الجهود، للوصول للأهداف المرجوة، والنتائج الملموسة على أرض الواقع، معربًا عن استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح هذا المشروع، بالتعاون مع باقي شركاء التنمية.

وفي الختام، قام وفد وزارة التنمية المحلية، وكافة الجهات المعنية، بزيارة ميدانية لموقع مشروع "مجمع صناعات زيتون المائدة" المزمع تنفيذه بمركز يوسف الصديق، للمعاينة على الطبيعة، وإبداء أية ملاحظات للعمل على تذليلها فى أسرع وقتٍ ممكن، تمهيدًا للبدء في المشروع فى القريب العاجل.