السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

اليوم.. بدء محاكمة المتهمين بقتل ابن عمهم بسبب "الميراث" بالفيوم

حبس
حبس

تنظر محكمة جنايات الفيوم، اليوم السبت 24 فبراير، بالدائرة الرابعة، برئاسة المستشار حسن دياب، اليوم السبت، أول جلسات محاكمة المتهمين بإنهاء حياة ابن عمهم لخلاف على قطعة أرض زراعية بسبب الميراث بقرية العزيزية بمركز طامية بمحافظة الفيوم.

مقتل شخص على يد أبناء عمومته بسبب الميراث 


وتعود تفاصيل القضية عندما تلقي اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة طامية بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بقرية العزيزية بنشوب مشاجرة بين أبناء العمومة ولقي مصرعه شخص يدعي إبراهيم محمد عبد العاطي إثر الاعتداء عليه بالشوم؛ مما أدى إلى إصابته بكسر في جمجمة الرأس أدى لوفاته.

 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طامية برئاسة الرائد أحمد صوفي، رئيس مباحث المركز، والمقدم محمد ثروت، مفتش المباحث، إلى مكان الواقعة وتبين من خلال المعاينة الأولية وفاة شخص يدعى إبراهيم محمد عبد العاطي بتهشم في جمجمة الرأس إثر تعد عليه من أبناء عمومته لخلافهما على قطعة أرض زراعية.

 

وتم القبض على شخصين من المهتمين السبعة وفرار الخمسة الآخرين، وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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