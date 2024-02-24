المشدد 15 سنة لشقيقين فى قتل ابن عمهم لخلافات على الميراث بالفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم، في جلستها المنعقدة بالدائرة الرابعة، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسن دياب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب سعيد حنا، وأشرف عبدالغفور محمد، وإسلام خليل إبراهيم، وأمانة سر ثروت حكيم، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني أول جلسات، بالسجن المشدد 15 سنة لشقيقين وبراءة الآخرون، في تهمة قتل ابن عمهم لخلاف على قطعة أرض زراعية بسبب الميراث بقرية العزيزية بمركز طامية بمحافظة الفيوم.

وقررت هيئة المحكمة في جلستها بمعاقبة كل من سعيد الدين عبد النبي عبد العاطي، ونور الدين عبد النبي عبد العاطي بالحبس 15 سنة، وألزمتهم المصاريف الجنائية، وبراءة كل من عبد النبي عبد العاطي محمد رمضان، وجملات عطية الله محمد رمضان، وشاهيناز عید صبحي عبد القوي، وميادة عبد النبي عبد العاطي محمد، ومي عبد النبي عبد العاطي محمد.

تعود تفاصيل القضية عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة طامية، بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بقرية العزيزية بنشوب مشاجرة بين أبناء عمومة ومصرع شخص يدعى إبراهيم محمد عبد العاطي، إثر الاعتداء عليه بالشوم، ما أدى إلى إصابته بكسر في جمجمة الرأس أدى لوفاته.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طامية برئاسة الرائد أحمد صوفي، والمقدم محمد ثروت، مفتش المباحث، إلى مكان الواقعة، وتبين من خلال المعاينة الأولية وفاة شخص متأثرًا بتهشم في جمجمة الرأس إثر اعتداء أبناء عمومته عليه لخلافهما على قطعة أرض زراعية.