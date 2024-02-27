الحماية المدنية تسيطر على حريق مزرعة في المنوفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنوفية من السيطرة على حريق جنينة برتقال في قويسنا، وذلك بعد تلقي بلاغ من الأهالي، وعلى الفور تم الدفع بسيارات وحدة إطفاء قويسنا للسيطرة على الحريق.

تلقى اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد أحمد السيد مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق بعزبة وهبة القاضي بقويسنا، فتم الدفع بقوة أمنية والتنسيق مع الحماية المدنية للانتقال إلى مكان الحريق والسيطرة عليه قبل امتداده لمساحات أكبر.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بسور بالبوص والحطب بين الجناين بعزبة وهبة القاضي بقرية ميت أبو شيخة، التابعة لدائرة المركز، ونجحت الحماية المدنية من إنقاذ الجناين والمزرعة من الحريق في بدايته ولا يوجد خسائر في الأرواح وتمثلت الخسائر في 10 أشجار من فاكهة البرتقال.

وتم تحرير محضر بالواقعة عقب سماع أقوال شهود العيان ومالك المزرعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الحريق.