بالتعاون مع "الشباب والرياضة".. انطلاق مشروع تأهيل وتوعية القيادات الطلابية بجامعة المنوفية

نظمت إدارة الأسر والاتحادات بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، فعاليات المشروع القومي لتأهيل وتدريب وتوعية القيادات الطلابية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، وتحت إشراف الدكتور محمد جميل شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب وأمل الصاوى، تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية.

وأكد الدكتور أحمد القاصد، أهمية هذه الملتقيات التي تهدف إلى توعية شباب الجامعات وصقل مهارات القيادات الطلابية، وتعزيز قدراتهم على القيادة والتواصل الفعال، إلى جانب توعية الطلاب بأهمية المشاركة المجتمعية والسياسية، وغرس قيم المواطنة والانتماء والمسئولية الإجتماعية لدى الطلاب، من خلال المحاضرات وورش العمل في المجالات "الثقافية، الفنية، الرياضية، الإجتماعية، الأسر الطلابية، العلمية والتكنولوجية، والجوالة والخدمة العامة"، وخلال ورش العمل تعرض مقترحات جديدة من الطلاب لتطبيقها في تنفيذ الأنشطة الطلابية،بحضور نخبة من الخبراء والمختصين في مختلف المجالات.

وأضاف الدكتور محمد شاهين، أن الملتقى يعقد على مدار ثلاثة أيام من ٢٥ وحتى ٢٧ فبراير وتشارك فيه مجالس الاتحادات بكليات الجامعة وعددها 21 كلية بالإضافة إلى الطلاب المتميزين في الأنشطة ويتضمن ورش عمل حول الأنشطة الطلابية واللائحة الطلابية ولقاءات حوارية في “التحول الرقمي، الحوكم، الصحة النفسية، ريادة الأعمال”.