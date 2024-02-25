فحص 720 مريضًا في قوافل طبية لجامعة المنوفية

نظمت جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة قافلة طبية، إلى قرية كفرالشيخ عبيد، بتلا وأخرى طبية تنموية توعوية متكاملة بقرية الشهيد فكري ببركة السبع، وقرية السناسبة بمنوف تحت إشراف الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار الدكتور أحمد القاصد، إلى أهمية رفع الوعي الصحي لدي المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، مؤكدًا حرص الجامعة على إطلاق قوافلها الطبية التنموية والتوعوية المتكاملة وتوفير الرعاية الصحية لمستحقيها والعمل على دفع قاطرة التنمية المستدامة عن طريق رفع وعي المجتمع ومواجهة الظواهر السلبية التي تعيق تقدم المجتمع، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي طلاب المدارس اهتمامًا خاصًا باعتبارهم نواة المستقبل، لافتًا إلى أهمية تقديم إرشادات توعوية لحماية الأطفال ومناقشة المشكلات المتكررة مع الأطفال ووضع مقترح لطرق العلاج والتعرف على الاحتياجات النفسية والاجتماعية التي تُسهم في العلاج.

وأوضح القاصد، أن القوافل الطبية فحصت ما يقرب من ٣٨٠ مريضًا منهم ١٤٣ طفلًا، ٩٠ باطنة، ١١١رمد، ١٣٢أنف وأذن، ٥٩ صدر، ٢٢ جلدية، ١١جراحة، ٨٥ صحة عامة، ٦٠ تحليل فيروس B

وأضاف الدكتور صبحي شرف، أن القوافل التربوية التوعوية نظَّمت ندوات تحت عنوان: "لا للعنف لا للتنمر والكذب عند الأطفال.. الأسباب والحلول وأخرى حول ظاهرة التحرش بين الطلاب وأساليب مواجهتها، كما قدمت ندوة تثقيفية حول تحديد الأهداف والتخطيط الصحيح.

شارك في اعمال القافلة عدد كبير من الأطباء في مختلف التخصصات، وأساتذة متخصصين من كلية الاقتصاد المنزلي، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد النعماني، عميد كلية الطب، والدكتور هاني شريم، عميد معهد الكبد القومي، والدكتورة رانيا عزمي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورعصام عبدالحافظ، عميد كلية الاقتصاد المنزلي ووكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ناهد غنيم عميد كلية التربية، والدكتور فريد وجدي وكيل كلية العلوم الصحية التطبيقية والمشرف العام على القوافل، والدكتور محمود فوزي وكيل كلية التربية، وحمدي عبدالرحمن مدير عام الإدارة العامة لخدمة المجتمع، وحسام ابوالنجا مدير إدارة القوافل بالجامعة.