الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

فحص 720 مريضًا في قوافل طبية لجامعة المنوفية

جانب من القافله
جانب من القافله

نظمت جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة قافلة طبية، إلى قرية كفرالشيخ عبيد، بتلا وأخرى طبية تنموية توعوية متكاملة بقرية الشهيد فكري ببركة السبع، وقرية السناسبة بمنوف تحت إشراف الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار الدكتور أحمد القاصد، إلى أهمية رفع الوعي الصحي لدي المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، مؤكدًا حرص الجامعة على إطلاق قوافلها الطبية التنموية والتوعوية المتكاملة وتوفير الرعاية الصحية لمستحقيها والعمل على دفع قاطرة التنمية المستدامة عن طريق رفع وعي المجتمع ومواجهة الظواهر السلبية التي تعيق تقدم المجتمع، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي طلاب المدارس اهتمامًا خاصًا باعتبارهم نواة المستقبل، لافتًا إلى أهمية تقديم إرشادات توعوية لحماية الأطفال ومناقشة المشكلات المتكررة مع الأطفال ووضع مقترح لطرق العلاج والتعرف على الاحتياجات النفسية والاجتماعية التي تُسهم في العلاج.

وأوضح  القاصد، أن القوافل الطبية فحصت ما يقرب من ٣٨٠ مريضًا منهم ١٤٣ طفلًا، ٩٠ باطنة، ١١١رمد، ١٣٢أنف وأذن، ٥٩ صدر، ٢٢ جلدية، ١١جراحة، ٨٥ صحة عامة، ٦٠ تحليل فيروس B

وأضاف الدكتور صبحي شرف، أن القوافل التربوية التوعوية نظَّمت ندوات تحت عنوان: "لا للعنف لا للتنمر والكذب عند الأطفال.. الأسباب والحلول وأخرى حول ظاهرة التحرش بين الطلاب وأساليب مواجهتها، كما قدمت ندوة تثقيفية حول تحديد الأهداف والتخطيط الصحيح. 

شارك في اعمال القافلة عدد كبير من الأطباء في مختلف التخصصات، وأساتذة متخصصين من كلية الاقتصاد المنزلي، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد النعماني، عميد كلية الطب، والدكتور هاني شريم، عميد معهد الكبد القومي، والدكتورة رانيا عزمي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورعصام عبدالحافظ، عميد كلية الاقتصاد المنزلي ووكيل الكلية  لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ناهد غنيم عميد كلية التربية، والدكتور فريد وجدي وكيل كلية العلوم الصحية التطبيقية والمشرف العام على القوافل، والدكتور محمود فوزي وكيل كلية التربية، وحمدي عبدالرحمن مدير عام الإدارة العامة لخدمة المجتمع، وحسام ابوالنجا مدير إدارة القوافل بالجامعة.

محافظة المنوفية جامعة المنوفية قوافل علاجيه مجانيه الكشف الطبي المجاني علي الأسر الأولى بالرعاية رئيس جامعة المنوفية

مواد متعلقة

توعية طلاب مدارس المنوفية بأهمية ترشيد استهلاك المياه

محافظ المنوفية ووزير التربية والتعليم يعقدان اجتماعًا لمتابعة انتظام الفصل الدراسي الثاني

وزير التربية ومحافظ المنوفية يفتتحان مدرسة المساعى المشكورة الإعدادية بعد تطويرها

الأكثر قراءة

عاجل| الحرب المنسية.. صراع السودان يهدد بعواقب جيوسياسية وعمليات تطهير عرقي

استثمارات واعدة ومكاسب ضخمة ومستقبل باهر.. رأس الحكمة مفتاح التنمية فى الجمهورية الجديدة

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

سعر الذهب اليوم الأحد 25-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار 

الانسحاب من شمال غزة ومخطط جديد.. ماذا يدور فى كواليس مفاوضات الهدنة؟

سكاى: صلاح لم يتواجد فى أرضية ملعب ويمبلى قبل ساعات من نهائى كأس الرابطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

جلال حمام

المرافعة التى كشفت عورات إسرائيل

إسراء شوقي

التنشئة الصحيحة.. «المتحدة» تستثمر فى مستقبل الوطن

حسين دعسة

اجتماعات باريس.. 5 حلقات تلقى التحية: Bonjour

د.أحمد الخميسى

ذكرى العزيز علاء الديب

وائل لطفي

الخلطة التى يجب أن نتخلص منها

ماجد حبته

زيارة الرئيس الإريترى

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات باريس.. هل خففت حماس من مطالبها لإتمام الهدنة؟ هل الاتفاق قريب؟

رسالة سرية من وزير الدفاع لنتنياهو تثير الغضب بشأن التجنيد.. ماذا يحدث؟

أسرار خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. غموض وخوف من مصيره المحتوم