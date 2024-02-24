السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

توعية طلاب مدارس المنوفية بأهمية ترشيد استهلاك المياه

جانب من التوعيه
جانب من التوعيه

أكد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية أن المحافظة على المياه واجب ديني ووطني وأن نشر الوعي المائي بين طلاب المدارس يساعد في ترسيخ مبادئ الحفاظ على مياه الشرب وتعليمهم السلوكيات الصحيحة والمحافظة علي المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

وصرح بأن الحملات شملت تنفيذ العديد من الأنشطة والألعاب التفاعلية وورش حكي ومسابقات فنية وطابور صباحي ومسرح للعرائس بمدارس مرحلة رياض الاطفال والابتدائي وتم توزيع هدايا تذكارية ومطبوعات تحث على ضرورة ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل للصرف الصحي.

وأضاف أنه تم تعريف طلاب المرحلة الاعدادية بأهم التقنيات الحديثة التي يتم من خلالها توفير المياه بالمنازل والعائد الذي يعود علي الدولة والأسر والفرد من توفير المياه والاستخدام الأمثل لها والحفاظ على شبكات الصرف الصحى بالمنازل والجهود الذي تبذلها الدوله لوصول كوب مياه نظيف لجميع المواطنين.

وذكر أنه شملت الأنشطة توعيه الطلاب بالخط الساخن ١٢٥ والخدمات التي يقدمها وكذلك مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المنفذة بقرى ومراكز المنوفية ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتعريفهم بالمشروعات الضخمة التى تقوم بها الدولة فى قطاع مياة الشرب والصرف الصحى وطرق المحافظة عليها.

وأشار إلى تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية مثل إجراء استطلاعات رأي بمراكز خدمة العملاء بمركزي قويسنا والباجور والمشاركه بقوافل تعليم الكبار بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بقريتي شنتنا الحجر وإبشادي لتوعية المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

محافظة المنوفية مياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفية توعية الطلاب مدارس المنوفية ترشيد استهلاك المياه

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