السبت 24 فبراير 2024
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محافظات

محافظ المنوفية يستقبل وزير التربية والتعليم لتفقد وافتتاح عدد من المدارس

محافظ المنوفية ووزير
محافظ المنوفية ووزير التعليم

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، صباح اليوم السبت، بمكتبه بالديوان العام، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لتفقد وافتتاح عدد من المدارس ومتابعة انتظام العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

جاء ذلك بحضور محمد موسى، نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف، السكرتير العام، واللواء وليد البيلي، السكرتير العام المساعد، وخالد عبدالحكم، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، ومحمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، محمود حجاج، مدير عام الإدارة العامة للدعم والتواصل بالوزارة.

ورحب محافظ المنوفية، بوزير التربية والتعليم على أرض المنوفية، مؤكدًا أن المحافظة تتبنى خطة طموحة للارتقاء بالقطاع التعليمي بالتعاون الدائم والمشترك مع الوزارة للنهوض بالمنظومة التعليمية لتحقيق أفضل مناخ تعليمي لأبنائنا الطلاب بما يتوازى مع التنمية المجتمعية التي تشهدها الدولة في كل القطاعات وفقًا لرؤية مصر 2030، مثمنًا جهود وزير التربية والتعليم في دعم وتطوير العملية التعليمية والارتقاء بقطاع التعليم بالمحافظة.

من جهته، أعرب وزير التربية والتعليم، عن سعادته بتواجده اليوم على أرض محافظة المنوفية محافظة العلم والعلماء، مقدمًا الشكر لمحافظ المنوفية على دعمه المستمر وجهوده الداعمة لقطاع التعليم وتقديم الدعم اللوجيستي والمتابعة الميدانية لمشروعات البنية التعليمية من خلال إنشاء وتطوير العديد من المدارس كون التعليم أحد أهم محاور بناء الإنسان المصري تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة.

وعقب الاستقبال، سيتم عقد اجتماع مع مديري قيادات التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة لاستعراض الآليات والإجراءات المتعلقة بالانضباط وانتظام العام الدراسي.

ومن المقرر أن يفتتحا المحافظ والوزير، مدرسة المساعي الإعدادية الجديدة بنات، وتفقد المدرسة الدولية بشبين الكوم، ومركز تعليم الكبار بسرس الليان.

محافظ المنوفية وزير التربية والتعليم زيارة وزير التعليم لمحافظة المنوفية المرور على العديد من المدارس متابعة سير العمل

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