الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

فحص 4910 حالات في قافلة طبية مجانية بالمنوفية

جانب من القافله
جانب من القافله

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن الانتهاء من توقيع الكشف الطبي المجاني على 2620 حالة من الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية وذلك من خلال تنفيذ القوافل الطبية العلاجية التي انطلقت يومي 21، 22 فبراير الجاري بمقر الوحدة الصحية بالقرية الفرعونية بمركز ومدينة أشمون.

وأسفرت عن  تحويل 181 حالة لعمل الفحوصات والأشعة والتحاليل اللازمة لإجراء التدخلات الجراحية وعمل نظارات طبية بالمجان لـ 310 حالات مكتشف إصابتها بمسببات ضعف الإبصار.

وأوضح محافظ المنوفية، أن القوافل الطبية التي جرى تنفيذها بمركزي تلا وأشمون قامت بالكشف الطبي على 4910 حالات بقرى الريف المصري منذ بداية عملها من 18 وحتى 21 فبراير الجاري، والتي ضمت  تخصصات (عظام – باطنة – أطفال – جلدية – أنف وأذن وحنجرة)، فضلًا عن قافلة رمد متكاملة ويتم الفحص والكشف بالمجان على المواطنين من خلال فريق طبي متخصص لتقديم خدمة طبية متميزة للأهالي.

وأشاد محافظ المنوفية، بتنظيم مثل هذه القوافل الطبية والتي تسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم، موجهًا بتذليل كل العقبات وتقديم التيسيرات اللازمة لتلك القوافل لتحسين مستوى الخدمة للارتقاء بالمستوى الصحي للمواطن بقرى الريف المصري وفقًا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

محافظة المنوفية الكشف الطبي المجاني قافلة مجلس الوزراء مركزي تلا وأشمون محافظ المنوفية

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