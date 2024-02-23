إقبال كبير فى انتخابات التجديد النصفى بنقابة المهندسين بالمنوفية

وسط أقبال وحضور كثيف من المهندسين المقيدين بالنقابة في محافظة المنوفية، أجرت صباح اليوم الجمعة من الساعه العاشرة صباحًا انتخابات التجديد النصفي.

بدأ صباح اليوم، بحضور المهندس أشرف فرحان، نقيب المهندسين بالمنوفية والمهندسة صفاء مصطفى، رئيس لجنه الانتخابات، وتم فتح باب التصويت لانتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بالمنوفية والتي ينتهي التصويت بها في الساعه السابعة مساء.

وأعلنت نقابة المهندسين بالمنوفية، عن تخصيص أتوبيسات لنقل أعضائها من المراكز للتصويت في الانتخابات التي تجرى اليوم بمقر النقابة في شبين الكوم وسط حالة من اهتمام المهندسين في كل المراكز.

وحددت نقابة المهندسين بالمنوفية مواعيد لانطلاق تلك الأتوبيسات بأرقام تواصل مع مسئولين بأماكن انتظار معينة، في كل المراكز لنقل المهندسين إلى مقر لجنة الانتخابات وإعادتهم مرة أخرى للتسهيل على الراغبين في المشاركة.

وكانت قد حددت نقابة المهندسين اليوم الجمعة موعدًا لانتخابات التجديد النصفي لمجالسها المنتخبة في ظل إشراف قضائي على العملية الانتخابية وتأمين من مديريات الأمن المختلفة في المحافظات.

إقبال المهندسين على انتخابات النقابه

إقبال المهندسين على انتخابات النقابه

إقبال المهندسين على انتخابات النقابه

إقبال المهندسين على انتخابات النقابه

إقبال المهندسين على انتخابات النقابه