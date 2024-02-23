تحصين 200 ألف رأس ماشية بالمنوفية

أعلن الدكتور رفعت حماد، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، عن الانتهاء من تحصين 200 ألف و463 رأس ماشية من الأبقار والأغنام بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك منذ انطلاق الحملة حتى الآن، بنسبة تجاوزت 98%، مؤكدًا انتظام سير العمل بكل لجان الحملة القومية من خلال المقرات المعدة لها، أو الانتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم التحصينات اللازمة، والتوعية الإرشادية بأهمية التحصين، وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وضرورة التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

ووجَّه محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع إدارات الطب البيطري لتقديم الدعم اللوجستي للفرق الطبية المشاركة بالحملة لتحقيق المستهدف منها، مثمنًا الدور الرائد لوزارة الزراعة في تنظيم تلك الحملات القومية، التي تستهدف تغطية كل أنحاء محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها، وتوفير التحصينات اللازمة للسيطرة على الأمراض المستوطنة، وانطلاقًا من تكليفات اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، بالمتابعة الدورية لأعمال لجان الحملة القومية للتحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام، للتأكد من تقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة حفاظًا على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها ورفع مستوى معيشة الفلاح.