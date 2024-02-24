رؤساء المدن يتفقدون معارض "أهلا رمضان"الجديد لبيع السلع الغذائية بأشمون والشهداء

وجهه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالتوسع في فتح منافذ أهلا رمضان لتوفير كافة السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير حياه كريمة لهم.

وقام خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون يرافقة سعيد أبو السعود نائب رئيس المدينة، وأيمن الشرقاوي مدير إدارة تموين أشمون، والأستاذ أحمد قرقوش رئيس قسم الاشغالات بتفقد المعرض الجديد "أهلًا رمضان" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين والمقام على أرض موقف مصر القديم والمطل علي شارعي الروضة وسعد زغلول بمدينة أشمون على مساحة 600م، والإشراف علي توزيع 7طن من السكر، وكذا المنتجات الغذائية الأخرى وذلك بالتنسيق مع إدارة تموين أشمون لسد إحتياجات المواطنين من كافة السلع الأساسية والإستراتيجية وبأسعار مخفضة تناسب الجميع، وأشار النمر أنه تم فتح عدد كبير من منافذ أهلا رمضان بمدينة أشمون وبكافة الوحدات المحلية، مؤكدًا أن إقامة تلك المعارض تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة والتصدي للاغلاء وإرتفاع الأسعار إستعدادًا لشهر رمضان الكريم.

يأتي هذا في إطار جهود محافظة المنوفية ومركز أشمون لتوفير السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وتخفيف العبء عن كاهلهم والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء علي جشع التجار ومنع إستغلال المواطنين، وشدد النمر علي إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال تكثيف الحملات التموينية علي الأسواق.

توزيع السكر بمنفذ شارع طلعت حرب بسعر ٢٧ جنيه للكيلو

وعلى صعيد آخر، قام طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء برفقة محمد عمران نائب رئيس المدينة خلال الفترة المسائية أعمال توزيع كمية من السكر بمنفذ السلع الغذائية المخفضة بشارع طلعت حرب بجوار مجلس مدينة الشهداء، حيث تم ضخ كمية إضافية من السكر بسعر ٢٧ جنيه للكيلو.

وقام رئيس المدينة بفحص السلع المعروضة بالمنفذ للتأكد من صلاحيتها، وحصر ما نفِذَ لإمداد المنفذ به، والتأكد من البيع وفق الأسعار المحددة.

جاء ذلك في إطار الحرص على تخفيف العبء عن المواطنين بإمدادهم بما يلزمهم من سلع غذائية ضرورية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق؛ لمحاربة الغلاء واحتكار التجار للسلع.