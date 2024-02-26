الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

توصيل التيار الكهربائي لمنازل عدد من المواطنين في المنوفية

جانب من لقاء المواطنين
جانب من لقاء المواطنين

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عددًا من أهالي قرية الكوم الأخضر بشبين الكوم يلتمسون الموافقة على توصيل خدمة التيار الكهربائي لمنازلهم.

وعلى الفور وجه المحافظ بإتخاذ اللازم وفقًا للضوابط واللوائح المنظمة لهذا الشأن.

 جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليومي بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام للتعرف على شكواهم وتلبية مطالبهم، وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتي قطاعات الخدمات.

وخلال اللقاء، وجه محافظ المنوفية، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء باتخاذ اللازم نحو طلب أهالي قرية منشأة السادات بشأن الموافقة على رصف طريق "نادر – منشأة السادات" والذي يربط بين محافظتي المنوفية والبحيرة كونه طريق هام وحيوي وبحث إمكانية إدراجه ضمن الخطة.

كما وجه رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي باتخاذ اللازم تجاه شكوى مواطن بناحية زاوية الناعورة بمركز الشهداء والعرض عليه، كما وافق المحافظ على طلب مواطنة بناحية ميت عافية بشبين الكوم تلتمس الموافقة على استخراج تصريح حفر وردم أمام منزلها وذلك في ضوء الضوابط المنظمة.


ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية ضرورة الاستمرار في الاستماع لشكاوى المواطنين واتخاذ إجراءات عاجلة لحلها في ضوء اللوائح والقوانين، موجهًا بمتابعة شكاوى المواطنين على الصفحة الرسمية لمحافظة المنوفية، وذلك في ضوء فتح قنوات اتصال متعددة لشكاوى المواطنين بالمحافظة.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية لقاد المواطنين استرجاع التيار الكهربائي رصف طريق نادر

مواد متعلقة

فحص 720 مريضًا في قوافل طبية لجامعة المنوفية

توعية طلاب مدارس المنوفية بأهمية ترشيد استهلاك المياه

وزير التربية ومحافظ المنوفية يفتتحان مدرسة المساعى المشكورة الإعدادية بعد تطويرها

الأكثر قراءة

سر رفح.. لماذا يُصر نتنياهو على اجتياح جنوب غزة بريًا فى رمضان؟

شعبة اللحوم تزف بشرى سارة للمواطنين قبل رمضان

المرشحون لخلافة "اشتية".. وأهم الملفات على طاولة الحكومة الفلسطينية الجديدة

وصول جثمان أحمد شوقى العطار لمسجد مصطفى محمود

سعر جرام الذهب في مصر اليوم الإثنين 26-2-2024 بالجنيه المصرى وعالميا بالدولار

هدوء حذر في الأسواق.. سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كبسولة فلسفية| محمد جادالله يكتب: المنهج الفلسفي

تجربتى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

سيد الابنودى

كيف تدعم هيئة الثروة المعدنية مشروع رأس الحكمة؟

محمود خليل

«العريشى».. و«العروسى»

ماجد حبته

أنت تسأل.. وكيمت تجيب

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تهديدات نتنياهو باجتياح رفح.. حقيقية أم مناورة جديدة؟

ثلاثة خيارات.. ما مصير الفلسطينيين إذا دخلت القوات الإسرائيلية رفح؟

مستعمرون يقتحمون الأقصى والاحتلال ينصب برجا لكاميرات مراقبة على السور الغربي