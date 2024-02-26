تسليم 620 جهازًا تعويضيًا لذوى الهمم فى المنوفية

أكدت جمعية الأورمان أنها في إطار تقديم خدماتها في المجال الطبي، لمساعدة أصحاب الهمم غير القادرين ورفع المعاناة عنهم، فقد تم تسليم 620 جهازًا تعويضيًا وسماعة طبية على مستوى قرى ومراكز المنوفية، على مدار الأعوام السابقة، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية بمثابة مشروع تنموي للارتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحي الحياة حتى يصبح شخصًا سويًا مثل الآخرين في مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسئولية دون أن يكون عبئًا على الآخرين.



وأوضح أن القيادة السياسية تعمل على تحقيق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدًا أننا نشهد في العصر الحالي طفرة حقوقية غير مسبوقة في حقوق الإنسان، كما أصبح ذوو الإعاقة شركاء أساسيين في المجتمع ويستطيعون العيش باستقلالية، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية وجه بدمج ذوي الإعاقة في المجتمع وحصولهم على حقهم في التعليم والصحة.



وأشار إلى أن الدعم الكبير الذي تقدمه الأورمان يأتي في إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلي والمجتمعي في المنوفية وفي المناطق الأكثر احتياجًا، وخاصة العزب والنجوع، وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى المحافظة.