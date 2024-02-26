الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد عددا من المشروعات التنموية والخدمية بسرس

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جولة ميدانية موسعة تفقد خلالها عدد من المشروعات التنموية والخدمية استكمالا لمسيرة التنمية والتطوير الشاملة التى تشهدها المحافظة بكافة القطاعات، رافقه نائبه الأستاذ محمد موسي، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، رؤساء الوحدات المحلية لمركز شبين الكوم ومدينة سرس الليان.


بدأت الجولة بتفقد المحافظ سوق الماي بشبين الكوم على مساحة 770 م2 بتكلفة إجمالية ما يزيد عن 6.5 مليون جنيه، تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية بنسبة إنجاز 75%، وأضافت المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية أنه جاري تركيب الجمالونات الحديد والصاج والصيانة ليصبح سوق نموذجي مطور مزود بكافة الخدمات والمرافق،حيث سيضم السوق 3 محال تجارية و27 باكية مفتوحة مغطاة بجمالون وغرفة إدارية ومخزن ودورات مياه، فضلًا عن إمداد السوق بكشافات إنارة ومراوح كهربائية وتأمينه بكاميرات مراقبة، ووجه المحافظ بتزويد عدد المحال في السوق من 3 الي 10 محال التجارية بهدف توفير فرص عمل جادة لشباب القرية وتشجيعهم علي ثقافة العمل الحر.


كما تفقد المحافظ أعمال التشطيبات النهائية للسوق النموذجي "المرحلة الثانية" بمدينة سرس الليان على مساحة 400 م2 بتكلفة مليون و800 ألف جنيه، حيث تم انشاء عدد 11 محل تجاري و19 باكية مفتوحة وتم تزويد السوق بخدمات المياه والكهرباء، ووجه المحافظ بتشكيل إدارة متخصصة لإدارة السوق وصيانته والحفاظ عليه لضمان ظهوره بالشكل الحضاري مع بحث إمكانية زيادة عدد المحلات التجارية لإتاحة الفرصة للشباب وتوفير فرص عمل بمدينة سرس الليان.


وأكد المحافظ حرصه الدائم لمتابعة كافة المشروعات التنموية التى تتم على أرض المحافظة وتذليل أي معوقات تواجه العمل وذلك في إطار حرص الدولة على توفير كافة الخدمات للمواطنين وتوفير فرص عمل للشباب.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية سوق سرس الليان سوق الماي النموذجي جوله لمحافظ المنوفية

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