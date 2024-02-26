الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظ المنوفية يقرر نقل مدير مستشفى سرس العام لضعف الإشراف ويحيل 23 للتحقيق

جانب من المرور على
جانب من المرور على المستشفى

قرر اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية نقل مدير مستشفى سرس الليان العام لضعف الإشراف وسوء تنظيم العمل، جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى كون القطاع الصحي أحد المحاور الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة، جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ، الدكتور أحمد بدر مدير الطوارئ والطب العلاجي بمديرية الصحة، ومدير الإدارة الصحية بسرس الليان، والأستاذ فريد دراز رئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان.

كما قرر محافظ المنوفية إحالة 23 من المتغيبين بمستشفى سرس الليان للتحقيق لغيابهم بدون إذن وتقصيرهم في مهام واجبهم الوظيفى، هذا وتفقد المحافظ غرف الحقن الآمن، وcpr، والحالات العاجلة،والاستقبال، والعناية المركزة، وعناية القلب، لمتابعة الحالات المرضية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لهم، وخلال تفقده وجه محافظ المنوفية بتوزبع بونات مواد غذائية مجانية على عمال المستشفى دعمًا لهم.

وخلال تفقده، أجرى محافظ المنوفية حوارًا مع عدد من المرضى اطمئن خلاله على مستوى نوعية الخدمات المقدمة لهم منذ دخولهم الاستقبال للوقوف على مدى التعامل الفوري ومتابعة الأطقم الطبية لهم لضمان تقديم خدمات طبية أفضل، فضلًا عن الاطلاع على دفاتر سجلات الحضور والانصراف ومتابعة عدد حالات المرضى ونسب التردد.

هذا واختتم محافظ المنوفية جولته الموسعة بتفقد أعمال توسعات مدرسة سرس الليان التجريبية الرسمية للغات " جناح جديد " عبارة عن أرضي و4 طوابق علوية بمساحة إجمالية 4915م2 وبتكلفة تزيد عن 11 مليون جنيه تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية، لتضم 56 فصل دراسي بعد التوسعات لخدمة المنظومة التعليمية والحد من الكثافات الطلابية، ومن المقرر دخولها الخدمة مع بداية العام الدراسي القادم، يأتي هذا في إطار جهود خطة المحافظة للتوسع في إنشاء وتطوير العديد من المدارس بنطاق المراكز والمدن والقرى للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية إحالة 23من العاملين بمستشفى سرس للتحقيق جولة محافظ المنوفية تفقد مدرسة اللغات بسرس الليان

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