الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يدشن المرحلة الثالثة لقافلة أبواب الخير لتوزيع 4800 كرتونة مواد غذائية

محافظ المنوفية من
محافظ المنوفية من الحدث

دشن اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المرحلة الثالثة لقافلة أبواب الخير التابعة لصندوق "تحيا مصر" لتوفير المواد الغذائية للأسر الأولي بالرعاية بمختلف قري ومراكز المحافظة استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم وذلك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ومختلف مؤسسات المجتمع المدني.

جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد موسي نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، ومنسقي صندوق تحيا مصر  ومؤسسة مصر الخير، ووكيل مديرية التضامن الاجتماعى، ومدير عام التنمية بمديرية التضامن. وعدد من متطوعى مؤسسة مصر الخير.

وشهد المحافظ اصطفاف عدد 3 شاحنات لقافلة أبواب الخير محملة بنحو 4800 كرتونة مواد غذائية بوزن 413 طن ليتم توزيعها على 168 ألف مواطن من  المستحقين بمختلف قري ومراكز ونجوع المحافظة  لتخفيف العبء عن كاهلهم، واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من منسق صندوق تحيا مصر عن محتويات القافلة ومشتملات كل كرتونة وأماكن توزيعها.

وأضاف محافظ المنوفية أنه سيتم توزيع كرتونة مواد غذائية على كل أسرة من الاسر المستحقة وتضم " أرز – سكر – مكرونة – زيت – شاي – تمر – بقوليات –صلصة – ملح شعرية – لسان عصفور " لتخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم،  مشيرا إلى أنه تم تحديد الأسر والحالات المستحقة بناء على أبحاث اجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وثمن محافظ المنوفية الدور الرائد الذى يقوم به صندوق " تحيا مصر " ومؤسسة مصر الخير في العمل الخيري  وتقديم المساعدات المختلفة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين  ، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة من أجل بناء الإنسان وتوفير حياة كريمة وآمنة له تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

محافظ المنوفية قافلة ابواب الخير توزيع 4800 كرتونه للأسر الأولى بالرعاية صندوق تحيا مصر

مواد متعلقة

توصيل التيار الكهربائي لمنازل عدد من المواطنين في المنوفية

فحص 720 مريضًا في قوافل طبية لجامعة المنوفية

توعية طلاب مدارس المنوفية بأهمية ترشيد استهلاك المياه

الأكثر قراءة

صفقة "رأس الحكمة" تزلزل سوق الحديد.. 14 ألف جنيه تراجعًا فى سعر الطن

حقيقة استحواذ "الاستثمار السعودي" على "رأس جميلة" مقابل 15 مليار دولار

شعبة اللحوم تزف بشرى سارة للمواطنين قبل رمضان

سر رفح.. لماذا يُصر نتنياهو على اجتياح جنوب غزة بريًا فى رمضان؟

مستندات.. حيثيات حبس غادة والى بتهمة سرقة لوحات فنان روسى

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة حواس

تجربتى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

سيد الابنودى

كيف تدعم هيئة الثروة المعدنية مشروع رأس الحكمة؟

محمود خليل

«العريشى».. و«العروسى»

ماجد حبته

أنت تسأل.. وكيمت تجيب

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

جلال حمام

المرافعة التى كشفت عورات إسرائيل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الهلال الأحمر الفلسطينى: أجلينا 24 شخصًا من مستشفى الأمل

تهديدات نتنياهو باجتياح رفح.. حقيقية أم مناورة جديدة؟

ثلاثة خيارات.. ما مصير الفلسطينيين إذا دخلت القوات الإسرائيلية رفح؟