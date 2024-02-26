محافظ المنوفية يدشن المرحلة الثالثة لقافلة أبواب الخير لتوزيع 4800 كرتونة مواد غذائية

دشن اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المرحلة الثالثة لقافلة أبواب الخير التابعة لصندوق "تحيا مصر" لتوفير المواد الغذائية للأسر الأولي بالرعاية بمختلف قري ومراكز المحافظة استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم وذلك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ومختلف مؤسسات المجتمع المدني.

جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد موسي نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، ومنسقي صندوق تحيا مصر ومؤسسة مصر الخير، ووكيل مديرية التضامن الاجتماعى، ومدير عام التنمية بمديرية التضامن. وعدد من متطوعى مؤسسة مصر الخير.

وشهد المحافظ اصطفاف عدد 3 شاحنات لقافلة أبواب الخير محملة بنحو 4800 كرتونة مواد غذائية بوزن 413 طن ليتم توزيعها على 168 ألف مواطن من المستحقين بمختلف قري ومراكز ونجوع المحافظة لتخفيف العبء عن كاهلهم، واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من منسق صندوق تحيا مصر عن محتويات القافلة ومشتملات كل كرتونة وأماكن توزيعها.

وأضاف محافظ المنوفية أنه سيتم توزيع كرتونة مواد غذائية على كل أسرة من الاسر المستحقة وتضم " أرز – سكر – مكرونة – زيت – شاي – تمر – بقوليات –صلصة – ملح شعرية – لسان عصفور " لتخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرا إلى أنه تم تحديد الأسر والحالات المستحقة بناء على أبحاث اجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وثمن محافظ المنوفية الدور الرائد الذى يقوم به صندوق " تحيا مصر " ومؤسسة مصر الخير في العمل الخيري وتقديم المساعدات المختلفة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة من أجل بناء الإنسان وتوفير حياة كريمة وآمنة له تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.