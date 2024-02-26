محافظ المنوفية يفتتح معرض مبادرة "دكان الفرحة" لتوزيع ملابس وأدوات منزلية بالمجان بسرس

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، معرض مبادرة "دكان الفرحة" بمدينة سرس الليان، والذي ينظمه صندوق تحيا مصر بالتنسيق مع جمعية الأورمان وبنك الكساء المصري لتوزيع 35 ألف قطعة ملابس وأدوات منزلية بالمجان على أكثر من 3 آلاف أسرة من الأسر الأولي بالرعاية بنطاق المحافظة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتخفيف العبء عن كاهلهم، وفى إطار حملة صندوق تحيا مصر لتوفير 2 مليون قطعة ملابس للأسر الأولى بالرعاية.



وتفقد المحافظ، أقسام المعرض، والذى يضم ملابس وأدوات منزلية حيث يتم إتاحة الفرصة لكل أسرة باختيار 10 قطع ملابس بالمجان وذلك بهدف إدخال روح البهجة والسرور على الأسر المستحقة، مشيرا إلى أنه تم تحديد الأسر والحالات المستحقة بناء على أبحاث اجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ويستمر المعرض على مدار ثلاث أيام لتقديم خدماته للأسر المستحقة وتخفيف العبء عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.



وأشاد محافظ المنوفية بجهود صندوق تحيا مصر ودعمه الدائم والمستمر لكافة فئات المجتمع وحرصه على تنفيذ العديد من المبادرات في مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتنمية العمرانية والاقتصادية للأسر الأولي بالرعاية، مشيدًا بحجم وجودة الملابس المعروضة "دكان الفرحة" والتي تناسب مختلف الأعمار.

وأكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا وجهدًا في دعم ورعاية الأسر الأشد احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم.