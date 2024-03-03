صناع الخير: إجراء جراحات بالعيون لعدد من أهالى قرية سفلاق بسوهاج

نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وأوركيديا للصناعات الدوائية، في إجراء عمليات جراحات عيون مختلفة لعدد من أهالي قرية سفلاق والقرى المجاورة بمحافظة سوهاج، ضمن قافلة مبادرة «عنيك في عنينا» للحد من مسببات العمى، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وإشراف الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومتابعة اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج.

‏وأكد هاني عبدالفتاح، الرئيس التنفيذي لصناع الخير، أن إجراء عمليات جراحات العيون يأتي استكمالًا لمراحل عمل قافلة «عنيك فى عنينا» التي تم إجراؤها من قبل بقرية سفلاق، والتي تضمنت توقيع الكشف على أعداد كبيرة من المواطنين، وتوزيع أدوية ، وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية.



وأشار "عبدالفتاح" إلى أن مراحل تنفيذ قافلة "عنيك في عنينا" السابقة داخل فرية سفلاق تضمنت أيضًا تسليم النظارات الطبية إلى الحالات التي تم تشخيص الاحتياج إلى نظارات طبية لها بالمجان تمامًا، وأن العمليات الجراحية التي تم تنفيذها تنوعت ما بين إزالة مياه بيضاء وظفرة وتركيب عدسات.

من جهتها، أوضحت الدكتورة شيماء صبري، المدير التنفيذي لمبادرة "عنيك في عنينا"، أن المبادرة وبجانب تنظيم قوافل الكشف على أمراض العيون أهدت أقسام الرمد بالمستشفيات الجامعية بعدد من الجامعات المصرية، ومنها جامعة سوهاج، عددًا من أحدث أجهزة التشخيص والجراحة، بهدف رفع كفاءة الأجهزة الطبية بهذه الجامعات؛ لتمكين الفرق الطبية بها من تقديم خدماتها العلاجية لأكبر عدد ممكن من مرضى العيون، وبأفضل التقنيات الطبية الحديثة.

يذكر أن مبادرة «عنيك في عنينا» أطلقتها صناع الخير وأوركيديا للصناعات الدوائية، برعاية رئاسة مجلس الوزراء، مع بداية عام 2018، وخلال تلك الفترة نجحت المبادرة في تحقيق أرقام قياسية في عدد القوافل الطبية التي نظمتها بالقرى الأشد احتياجًا.

حيث نجحت في تنظيم مئات من قوافل العيون المتخصصة التى جابت محافظات الجمهورية المختلف،ة بما فيها المحافظات الحدودية، وخصصت أكثر من 45 قافلة منها لقرى محافظة سوهاج، كذلك حققت رقمًا قياسيًا في عدد الأهالي الذين تم توقيع الكشف الطبي على عيونهم، وأعداد المستفيدين من تسليم الأدوية والنظارات وإجراء جراحات العيون بالمجان تماما.