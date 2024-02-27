الثلاثاء 27 فبراير 2024
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مصر

"صناع الخير" تطلق مبادرة "شتاء آمن" للأسر الأولى بالرعاية

جريدة الدستور

أطلقت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، مبادرة "شتاء آمن" بهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية في القرى الأشد احتياجًا لمواجهة برد الشتاء القارص، لتوزيع سلات مواد غذائية وبطاطين الشتاء.


وأكد هاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لـ"صناع الخير"، أن مبادرة "شتاء آمن" تأتي في إطار جهود المؤسسة لمد جسور التعاون مع المؤسسات الاقتصادية من خلال مسئوليتها المجتمعية بهدف تقديم الخدمات الإنسانية الموسمية التي تلبي الاحتياجات الضرورية للأسر المستهدفة في القرى الأشد احتياجًا بالتعاون والتنسيق مع الجهاز التنفيذي للدولة.


وأشار "عبدالفتاح" إلى أن إطلاق مبادرة "شتاء آمن" تم داخل قرية المقاتلة مركز طامية بالفيوم لتوزيع كراتين المواد الغذائية وبطاطين الشتاء على الأسر الأولى بالرعاية داخل القربة وتوابعها.


وأكد ربيع عبدالخالق العضو المنتدب، أن المبادرة تأتي إيمانًا بمسئوليتنا المجتمعية تجاه المجتمع، وتحقيقًا لإستراتيجية الشركة في إطار خططها التفعلية لمسئوليتنا المجتمعية في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتحقيق رؤية مصر 2030 تجاه الأسر الأولى بالرعاية وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة الأول والثاني الخاص بالقضاء على الفقر، والقضاء التام على الجوع، وفي إطار إستراتيجية العمل التي نسعى إلى تحقيقها بهدف القيام بدورنا الفعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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وأضاف "عبدالخالق" أن المبادرة سوف يتبعها شراكة فاعلة في تنفيد عديد من الفعاليات التنموية المستدامة لخدمة الشرائح الأولى بالرعاية في أنحاء الجمهورية.

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