خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن الخطوات اللازمة للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة للفئات المستحقة ومنها أشخاص ذوي الإعاقة.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للخدمات المتكاملة

وقالت وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الإلكتروني، إنه للتقديم لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لا بد من الدخول على موقع وزارة الصحة.

وأضافت أنه يجب اتباع الخطوات الآتية:-

في أقرب لجنة طبية يتم تحديد موعد الكشف، ويجب أن يأخذ المعاق كل الأوراق والفحوصات الطبية إذا وجدت، حتي يتم تقديم للجنة الطبية.

-أصل بطاقة الرقم القومي وصورة شخصية.

- بعد تقديم كافة الاوراق خلال 10 أيام، إذ يتم الرجوع إلى موقع وزارة الصحة لمعرفة هل تم قبول الطلب أم لا.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

-في حالات القبول، يتم الدخول على موقع الخدمات المتكاملة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي من هنا ويتم رفع صورتك الشخصية وصورة بطاقة الرقم القومي، والاطفال يتم رفع شهادة الميلاد.

-يتم حجز أقرب موعد في مكتب تأهيل طبقا لمحل السكن.

-عند الذهاب إلى مكتب التاهيل يكون لديك 3 صور شخصية مقاس 4 في 6، والخلفية تكون بيضاء وصورة الرقم القومي واصلها ويتم تقديمهم إلى مكتب التاهيل للكشف الوظيفي.

-بعد تقديم الأوراق المطلوبة في مكتب التأهيل وبعد 10 ايام تستعلم عن قبول الطلب على موقع وزارة التضامن في حالة القبول يتم انتاج البطاقة ويتم تجديدها كل 5 سنوات ويتم توصيلها إلى باب المنزل.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

أما فيما يخص مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة، أكدت وزارة التضامن انها تحمل العديد من المميزات وهى:-

له الحق فى الجمع بين معاشين.

له الحق التعيين بنسبة 5% من العاملين بالوظائف الحكومية.

كما ان له الكشف المجانى في المستشفيات الحكومية.

يجوز له الإعفاء من الضرائب على الأجهزة التعويضية.

له الحق فى الدمج في مدارس التعليم الأساسى والمعاهد والجامعات.