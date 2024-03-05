الثلاثاء 05 مارس 2024
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مصر

وزيرة التضامن: قيمة صندوق قادرون باختلاف ارتفعت إلى 12 مليار جنيه

وزير التضامن
وزير التضامن

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن 1.2 مليون شخص مستفيد من الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بقيمة 9 مليارات جنيه سنويا، حيث يصل نسبتهم حوالي 28% من قيمة المستفيدين من الدعم.

وأكدت خلال توقيع شراكات بين الصندوق وعدد من مؤسسات المجتمع المدني لدعم ورعاية وتمكين أشخاص ذوي إعاقة، أن الدولة تضع مشاكل الإعاقة في سدة اهتماماتها، مضيفة أن هذا واضح من خلال توجيهات الرئيس السيسي التي كان آخرها ارتفاع قيمة صندوق قادرون باختلاف لـ 12 مليار جنيه ومازال في تصاعد، لافتة أن هذا الرقم بعد اضافة 10 مليارات جنيه خلال حفلة قادرون باختلاف.

نيفين القباج الاجتماعي تكافل وكرامة ذوي اعاقة وتمكين أشخاص الرئيس السيسي

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