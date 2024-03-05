الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

اتحاد الجمعيات: 2024 سيكون عام التصدي للقضية السكنية

الاتحاد العام للجمعيات
الاتحاد العام للجمعيات الأهلية

قال الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوصيات المؤتمر العالمى للسكان والذى عقد في القاهرة فى سبتمبر 2023 وبموافقة رئيس مجلس الوزراء لعقد مؤتمر تحت عنوان "دور منظمات العمل الأهلى فى التصدى للمشكلة السكانية".

عقد المؤتمر بحضور الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان، نائبًا عن وزير الصحة والسكان، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان والمهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة وممثلين عن وزارات الصحة والسكان، التضامن الاحتماعي، التربية والتعليم، الشباب والرياضة، الأوقاف، المجلس القومى للسكان، المجلس القومى للمرأة، دارة الإفتاء، الكنيسة المصرية وأعضاء الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية والنوعية والجمعيات والمؤسسات الأهلية من جميع محافظات مصر.       

فى بداية المؤتمر، تقدم الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب، بالشكر إلى الرئيس على الدور الحكيم والشجاع فى التعامل مع الأزمة الفلسطينية وحرصه على دعم الشعب الفلسطينى وإقامة دولته المستقلة.

 كما تقدم بتهنئته بمناسبة توقيع العقد بين مصر والإمارات فى إقامة مشروع رأس الحكمة، وأعلن جميع الحضور شكرهم لخامته على دعوته للحوار الوطنى بين أطياف المجتمع.     

وبالنسبة بدور منظمات العمل الأهلى فى القضية السكانية، أكد الحضور على قيام منظمات العمل الأهلى فى فتح منافذ جديدة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة خاصة فى المناطق الأكثر احتياجًا والتوسع فى الندوات واللقاءات للتوعية بالقضية السكانية وزيادة المشروعات التنموية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيًا والتوسع فى فتح فصول لمحو الأمية.

وفى نهاية المؤتمر أعلن الجميع أن 2024 عام منظمات العمل الأهلى فى التصدى للمشكلة السكانية.

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